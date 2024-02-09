Американская академия кинематографических искусств и наук, присуждающая премию Оскар, объявила о новой номинации. С 2026 года статуэтку будут вручать за лучший кастинг.

На Оскаре появится новая номинация

Режиссеры по кастингу после десятилетних усилий по созданию конкурентоспособной номинации смогут получить свой Оскар.

Киноакадемия решила вручать награду с 98-й церемонии в 2026 году. В номинации будут соревноваться фильмы, которые были выпущены в 2025 году.

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— Директора кастингов играют непосредственную роль в создании фильмов. И с развитием Академии (кинематографических искусств и наук — Ред.) мы горды добавить “кастинг” к дисциплинам, которые мы замечаем и отмечаем, — заявили в Академии киноискусств.

На Оскаре не появлялось новых номинаций с 2001 года. Тогда Академия начала награждать лучшие анимационные фильмы.

Правила, по которым будут выбирать победителей в новой номинации, объявят в апреле 2025 года вместе с полными правилами 98-й церемонии Оскар.

Напомним, что в январе объявили полный список номинантов на Оскар 2024. В этом году за награду будет соревноваться фильм 20 дней в Мариуполе украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова.