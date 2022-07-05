Український піаніст та композитор Євген Хмара показав знищений російськими військами рояль в Ірпені, на якому грав Елтон Джон.

Неприємною новиною Хмара поділився у Instagram за допомогою відео.

– Хочу вам показати, як виглядає концертний рояль Yamaha, на якому було відіграно всі мої шоу, виступав Елтон Джон і Кейко Мацуї, коли приїжджали до Києва, – почав відео Євген.

Композитор показав рояль, який повністю згорів – до будівлі з музичним інструментом заходити небезпечно, але зовні можна помітити, що від рояля залишилися лише іржаві металеві компоненти.

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– Що цікаво – дах обвалився скрізь, окрім місця, де стоїть рояль. Дякую, Росія! – емоційно висловився Хмара.

Схоже, що рояль відновленню не підлягає, адже від нього практично нічого не залишилося.

Літо для піаніста почалося не без негативних моментів – окрім рояля, що обгорів, біда трапилася і в поїзді. Євгена Хмару обікрали у купе під час благодійного туру. Відомо, що зловмисник здійснив крадіжку на €8 тис. – йдеться про дороге обладнання, яке необхідне для виступів. У всьому винні двері в купе, які не зачинялися на замок – артист був змушений спати по 20-30 хвилин.