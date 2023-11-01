Блогерка-мільйонниця Олена Мандзюк вперше відверто розповіла про те, як розійшлася з чоловіком Русланом. Вони були в шлюбі сім років, і рік після розлучення Олена тримала мовчання.

Що стало причиною розриву Олени Мандзюк з чоловіком

На початку минулого літа Руслан за власним рішенням мобілізувався до війська, місяць по тому його дружина дізналася про свою вагітність. На восьмому тижні в Олени стався викидень, і все це вона переживала дуже важко.

– Це на мене впало. Це все в перші місяці. У нас був спільний бізнес – кавʼярні. Все також впало на мої плечі. Мені нічого не хотілося. Я ні з ким не спілкувалася, повністю закривалася в собі, – поділилася Олена Мандзюк в розмові з Машею Єфросиніною.

Восени у блогерки знайшли пухлину, на щастя, доброякісну, яку вдалося видалити після двох операцій. Самотність і проблеми підшвтохнули Олену до емоціного рішення розірвати шлюб із Русланом.

Зараз дивляться

– Я йому кажу: “Все, ми розлучаємося, я більше так не можу”. Я думала, що якийсь тягар, можливо, скидаю, – зізналася Мандзюк.

Що було після рішення Олени Мандзюк розлучитися

Блогерка зізнається, що чоловік спочатку вмовляв її передумати. Але під тиском обставин, зокрема через війну, Олена була впевнена в тому, що дороги назад не буде.

– Якби він був поряд, якби не було ось цієї війни, ми могли би врятувати свій шлюб. Ми могли би працювати з психологом, розмовляти, сваритися, – розмірковує Олена.

Зараз вона розуміє, що самостійна і несе відповідальність за своїх дітей. Олена Мандзюк досі працює з психологом і навіть на таке інтервʼю наважилася за його порадами. Каже, спілкуватися з ексчоловіком не припинила, вона так само хвилюється за нього, підтримує та боїться втратити батька своїх дітей.

Зараз Руслан відновлюється після поранення. Він своєю чергою радіє кожній хвилині, що може провести з донькою та сином, адже бачаться вони вкрай рідко. Діти знають, що батько воює, та хвилюються за нього. Олена зрозуміла його вибір та обіцяє підтримувати його і надалі. Проте повернення до колишніх стосунків більше не буде, переконана інфлюенсерка.

– За цей період війни ми втратили ту близькість. Ми залишились просто дуже близькими одне до одного, дуже рідними, але вже не чоловік і дружина, – підсумувала Олена.

Нагадаємо, раніше телеведучий Микита Добринін прокоментував розлучення з блогеркою Дашею Квітковою.

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Фото: скрин з інтервʼю на каналі Маші Єфросиніної