Ботфорти давно полюбилися модницям. Вони на деякий час переступили межу антитренду, проте у 2021 році існує безліч актуальних моделей.

Які ботфорти краще обрати, а також, із чим їх варто комбінувати, Факти ICTV розбиралися зі стилістом Анастасією Малою.

– Це доволі специфічне взуття, тому його краще обирати високим дівчатам від 1,7 м, адже воно з’їдає зріст та вкорочує фігуру. Річ у тому, що, коли ми ходимо, то вони трішки сповзають, утворюють гармошку, а це ріже фігуру, – зазначила стиліст.

Вона наголосила, що не варто ботфорти комбінувати зі штанами.

– Це виглядатиме як Привіт з 2010-го. Краще обирати ботфорти під спідниці та сукні довжини міні або міді, – переконує спеціаліст.

Якщо це міні-спідничка, то у нас буде частина оголеної ноги, тому краще утеплитися колготами в колір спідниці або ботфортів.

– Якщо це спідниця міді, тоді ботфорти будуть заходити під неї, і не буде явного розриву, тому ботфорти носимо тільки зі спідницями, – зазначила Анастасія.

Які моделі ботфортів актуальні у наш час

– Насправді цього сезону всі дизайнери, модні будинки представили в своїх осінньо-зимових колекціях ботфорти у великій кількості. Зокрема, штани-ботфорти, тобто чоботи, які ми взуваємо і застібаємо на талії. Звичайно, це не варіант на кожен день. Це дуже гіпертрофований варіант для модного показу, але теж цікаво, – розповіла Анастасія Мала.

Зараз дуже актуальні широкі ботфорти – ті, які не так сильно облягають ногу, тобто між ногою і самим чоботом є простір.

– Вони можуть бути на підборах, можуть бути з гострим носком, можуть бути на скошеному підборі, можуть бути на грубій підошві й зі шнурівкою вздовж цілого виробу. Абсолютно різні моделі, але не такі, як ми носили п’ять чи шість років тому, – додала стиліст.

Також існують актуальні моделі, які повністю облягають ногу.

– На мою думку, це виграшний варіант, тому що модель, яка облягає ногу, не так з’їдає зріст. Якщо ми обираємо моделі, які облягають ногу, то це чоботи з тонесенької шкіри, але на грубій підошві; з квадратним носком і на підборах, як у козаків; з трикотажу із гострим носком і невеличким каблуком або на шпильках, – додала Анастасія.

Проте варто відмовитися від кількох варіантів ботфортів, якщо хочете виглядати трендово.

Неактуальні варіанти: із зав’язками ззаду, із замші на тонесенькій підошві.

– Це все ті моделі, які були актуальні шість-сім років тому, зараз вони виглядають не дуже вдало. Все-таки, ботфорти до нас повернулися, але вони повернулися дуже видозмінені, – наголосила Анастасія Мала.