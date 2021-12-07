Ботфорты давно полюбились модницам. Они на время переступили границу антитренда, однако в 2021 году существует множество актуальных моделей.

Какие ботфорты лучше выбрать, а также, с чем их следует комбинировать, Факты ICTV разбирались со стилистом Анастасией Малой.

— Это довольно специфическая обувь, поэтому ее лучше выбирать высоким девушкам от 1,7 м, ведь они съедают рост и укорачивают фигуру. Дело в том, что когда мы ходим, они немного сползают, образуют гармошку, а это режет фигуру, — отметила стилист.

Она подчеркнула, что не стоит ботфорты комбинировать с брюками.

— Это будет выглядеть как Привет из 2010 года. Лучше выбирать ботфорты под юбки и платья длины мини или миди, – убеждает специалист.

Если это мини-юбочка, то у нас будет часть обнаженной ноги, потому лучше утеплиться колготками в цвет с юбкой или ботфортами.

— Если это юбка миди, тогда ботфорты будут заходить под нее, и не будет явного разрыва, поэтому ботфорты носим только с юбками, — отметила Анастасия.

Какие модели ботфортов актуальны в наше время

— На самом деле, в этом сезоне все дизайнеры, модные дома представили в своих осенне-зимних коллекциях ботфорты в большом количестве. В частности, брюки-ботфорты, то есть сапоги, которые мы обуваем и застегиваем на талии. Конечно, это не вариант на каждый день. Это очень гипертрофированный вариант для модного показа, но тоже интересно, – рассказала Анастасия Мала.

Сейчас очень актуальны широкие ботфорды – те, которые не так сильно облегают ногу, то есть между ногой и сапогом есть пространство.

— Они могут быть на каблуке, могут быть с острым носком, могут быть на скошенном каблуке, могут на грубой подошве и со шнуровкой вдоль целого изделия. Совершенно разные модели, но не такие, как мы носили пять или шесть лет назад, – добавила стилист.

Также существуют актуальные модели, которые полностью облегают ногу.

— По моему мнению, это выигрышный вариант, потому что модель, облегающая ногу, не так съедает рост. Если мы выбираем модели, облегающие ногу, то это сапоги из тоненькой кожи, но на грубой подошве; с квадратным носком и на каблуке, как у казаков; из трикотажа с острым носком и небольшим каблуком или на шпильках, — добавила Анастасия.

Однако стоит отказаться от нескольких вариантов ботфортов, если хотите выглядеть трендово.

Неактуальные варианты: с завязками сзади, из замши на тоненькой подошве.

— Это все те модели, которые были актуальны шесть-семь лет назад, сейчас они смотрятся не очень удачно. Все-таки, ботфорты к нам вернулись, но они вернулись очень видоизмененными, – подчеркнула Анастасия Мала.