Український дизайнер одягу Андре Тан розповів, що варто одягнути на новорічний корпоратив, щоб мати стильний вигляд.

За словами модельєра, блискучий дрес-код – хіт сезону майбутніх корпоративів. Андре зазначив, що виблискувати можуть як сукні, так і костюми.

– Даю вам повну свободу: у тренді як сукні міні, так і в підлогу. Все залежить від рамок, які задає ваша компанія. Вибір найсміливіших — екстравагантне пір’я, – додав дизайнер.

Андре Тан радить звернути увагу на аксесуари, зокрема сережки і об’ємні браслети. Можна експериментувати і спробувати носити браслети навіть на плечах. Ще один тренд – персні на кожному пальці.

За словами дизайнера, краще утриматися від занадто відвертих суконь, в яких видно понад 50% тіла. Також під час святкування варто забути про повсякденний одяг.

– Насамперед, зробіть свято собі! Ви гідні цього дня, компанія нагороджує ваші заслуги корпоративом, нагородіть і ви себе святковим образом, – каже Андре Тан.

Модельєр проти використання хутра у вбраннях для корпоративу. Ще одна помилка – створювати образ, доповнивши свій стандартний офісний лук ажурними колготками.

Раніше ми писали, що одягти на Новий рік 2022. У прийдешньому році головним буде чорний (блакитний) Водяний Тигр, тому астрологи радять відмовитися від штучних відтінків, зокрема, неону.

Також не рекомендують одягати фіолетовий, тому що такі кольори можуть розізлити дику тварину. А вироби з паєтками, бісером, блискітками, навпаки, приманять тигреня.