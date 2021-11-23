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На Філіппінах померла найстаріша людина у світі – їй було 124 роки

23 Листопада 2021, 17:52
Анастасія Гевко редакторка стрічки
На Філіппінах померла найстаріша людина у світі – їй було 124 роки

На Філіппінах у віці 124 років померла Франциска Сусано, не дочекавшись офіційного оголошення її найстарішою людиною у світі.

Книга рекордів Гіннеса станом на вересень цього року все ще перевірила необхідні документи.

Як оголосив уряд Кабанкалану у Західному Негросі, Сусано померла 22 листопада близько 18:45 за місцевим часом.

У CNN з посиланням на офіцера громадської інформації Кабанкалана Джейка Карлайна Гонсалеса повідомили, що місцеве управління охорони здоров’я поки що не визначило причини смерті.

Уточнюється, що Сусано перевірили на коронавірус вранці, і що у Франциски не було жодних симптомів захворювання Covid-19 до її смерті.

Раніше член Партії літніх громадян Родольфо Орданес подав резолюцію, яка закликає Палату представників надати Сусано грошовий подарунок у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів на знак визнання, а також – щоб допомогти їй та її родині, особливо з огляду на пандемію.

Судячи з даних, опублікованих на сайті Палати представників, розглянути цю резолюцію не встигли.

ФотоCity Government of Kabankalan

Джерело
CNN
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