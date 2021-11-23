На Филиппинах в возрасте 124 лет умерла Франциска Сусано, не дождавшись официального объявления ее самым старым человеком в мире.

Книга рекордов Гиннеса по состоянию на сентябрь этого года все еще проверяла необходимые документы.

Как объявило правительство Кабанкалана в Западном Негросе, Сусано умерла 22 ноября около 18:45 по местному времени.

В CNN со ссылкой на офицера общественной информации Кабанкалана Джейка Карлайна Гонсалеса сообщили, что местное управление здравоохранения пока не определило причину смерти.

Уточняется, что Сусано проверили на коронавирус утром, и что у Франциски не было никаких симптомов заболевания Covid-19 до ее смерти.

Ранее член Партии пожилых граждан Родольфо Орданес подал резолюцию, призывающую Палату представителей предоставить Сусано денежный подарок в размере 1 миллиона фунтов стерлингов в знак признания, а также – чтобы помочь ей и ее семье, особенно учитывая пандемию.

Судя по данным, опубликованным на сайте Палаты представителей, рассмотреть эту резолюцию не успели.

Фото: City Government of Kabankalan