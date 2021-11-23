Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персоны

На Филиппинах умер самый старый человек в мире – ей было 124 года

23 ноября 2021, 17:52
Анастасія Гевко редактор ленты
На Филиппинах умер самый старый человек в мире – ей было 124 года

На Филиппинах в возрасте 124 лет умерла Франциска Сусано, не дождавшись официального объявления ее самым старым человеком в мире. 

Книга рекордов Гиннеса по состоянию на сентябрь этого года все еще проверяла необходимые документы.

Как объявило правительство Кабанкалана в Западном Негросе, Сусано умерла 22 ноября около 18:45 по местному времени.

В CNN со ссылкой на офицера общественной информации Кабанкалана Джейка Карлайна Гонсалеса сообщили, что местное управление здравоохранения пока не определило причину смерти.

Уточняется, что Сусано проверили на коронавирус утром, и что у Франциски не было никаких симптомов заболевания Covid-19 до ее смерти.

Ранее член Партии пожилых граждан Родольфо Орданес подал резолюцию, призывающую Палату представителей предоставить Сусано денежный подарок в размере 1 миллиона фунтов стерлингов в знак признания, а также – чтобы помочь ей и ее семье, особенно учитывая пандемию.

Судя по данным, опубликованным на сайте Палаты представителей, рассмотреть эту резолюцию не успели.

ФотоCity Government of Kabankalan

Источник
CNN
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка