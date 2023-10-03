Штани є зручним і практичним предметом гардеробу, особливо, якщо у вас активний і рухливий ритм життя. Як і у будь-яких інших речей, у цієї теж є свої тенденції, а тому з сезону в сезон ми можемо спостерігати нові моделі.

Особливо популярні штани в холодну пору року, а тому персональний стиліст Юлія Крижалка розповіла Фактам ICTV, які штани в моді взимку 2023-2024.

Якщо перед вами постало питання, які жіночі штани зараз у моді, зверніть увагу на карго. Це класика, яка з нами не один сезон. Чорні, бежеві, хакі – на будь-який смак і стиль.

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Елемент, який доповнить будь-який аутфіт, наприклад, штани-карго, базова футболка, oversize жакет, лофери, сумка-тоут – стильний образ готовий. Регулюйте настрій аксесуарами, зачіскою і макіяжем.

Штани жіночі зимові на флісі можуть бути з екошкіри. Знову ж таки, тренд, який перейшов у базу – звертайте увагу на якість екошкіри, вона має бути щільною і не зминатися від кожного руху.

– Комбінувати можна з чим завгодно. Особливо затишно поєднувати з теплими светрами, а зверху накинути тренч або пальто, – зазначила стиліст.

Також уваги варті джогери. Мікс спорту доречний і в цьому сезоні. Обирайте зі щільної тканини, штанини краще, щоб були об’ємними, так образ матиме збалансований і багатший вигляд. Одягаємо як під кросівки, так і під лофери, туфлі на підборах, ковбойки.

Спортивні штани зі спортивної тканини.

– Сміливо стилізуємо звичні спортивні штани. Наприклад, із білою сорочкою, тренчем, білими кедами і сумкою кросбоді, – рекомендує Юлія.

Правильні класичні штани. Актуальний крій – палаццо, з красивими складками. Сірі, чорні, коричневі – якісна основа для ваших образів.

Хто не любить надто широкі штани, завжди можна розглянути варіант трохи укорочених прямих. Обирайте такі, щоб їхня довжина була трохи вищою за ваші щиколотки.

Джинси прямого крою. Стиліст радить мати в гардеробі темно-сині та чорні, оскільки вони є базою під будь-який ваш образ. Висока чи низька посадка – під ваш тип фігури, зручності, смаку.

Основне правило – будь-яку одиницю можна стилізувати по-різному, за допомогою взуття та аксесуарної групи. В одних і тих самих штанах ви можете мати інакший вигляд.