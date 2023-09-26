Саме час замислитися про свій гардероб на період осені та зими 2023-2024 року. Адже настає новий сезон, а виглядати хочеться по-особливому, щоб щодня почуватися супервпевнено.

Персональна стилістка Юлія Крижалка назвала Фактам ICTV тренди осінь-зима 2023-2024, щоб ви змогли з ними ознайомитися і знати, на що варто звертати увагу.

Пальто. Максі- або мініпальта зі щільної хорошої тканини – дивіться, щоб у складі було від 50% вовни.

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З цим верхнім одягом можна скласти безліч варіацій. Наприклад, максіпальто, сині джинси, біла сорочка, кеди, кепка та акцентна сумка.

– Рекомендую зосередити увагу на нейтральних відтінках пальта – чорний, сірий, коричневий. Так матимете більше варіантів в образах, – зазначила стилістка.

Маскулінні жакети. Стилістичний прийом, який доповнить будь-який ваш лук. Цікаво поєднувати з ніжними одиницями, наприклад, спідницею-олівцем, блузою, туфлями на підборах. Тут потрібно дотримуватися балансу жіночності та ноток чоловічого характеру.

З моди осінь-зима 2023-2024 нікуди не подінуться і кардигани з активною фурнітурою. Стиль old money залишається з нами і додає затишку гардеробу.

Їх можна носити майже з усім: джинсами, штанами палаццо, максі- та мініспідницями, зверху довершити максі- або мініпальто, тренчем, маскулінним піджаком.

Брючні костюми. Стиліст рекомендує купити два – три костюми, наприклад, сірого, чорного і коричневого кольорів. Так у вас буде величезна варіативність комплектів.

Oversize сорочки в клітинку. Універсальна річ, носити яку можна як самостійну одиницю. Наприклад, заправивши в штани палаццо і додавши пояс чи накинувши поверх футболки, блузи або перев’язавши на поясі до широких джинсів.

Жилетки. Продовжуємо доповнювати свої образи цією одиницею. Класика – жилетка з брючної тканини. Також зверніть увагу на шкіряні.

Приклад образу – жилетка, біла сорочка, джинси.

Шкіра, штани карго – незмінна класика, яка вже стає базою. Пасує під все, варіацій дуже багато – міксуйте фактури у своїх образах.

Наприклад, максіспідниця з екошкіри, вовняний светр, лофери, тренч. У цьому образі у нас є шкіра, яка дає блиск, і вовна – ворсистість, поєднання в одному образі кількох фактур завжди має виграшний вигляд.

Що стосується карго, то ними додаємо комплектам вестерн-характеру.

– Під лофери, кросівки, кеди, під туфлі на підборах, ковбойки, боти – настрій образу корегуйте аксесуарною групою, взуттям, зачіскою, макіяжем, – наголосила Юлія.

Максіспідниці. Тренд, який переходить з попереднього сезону. Джинсові, шкіряні, костюмні – всі одиниці актуальні. Обирайте під свій стиль.

Об’ємні джинси. Під кеди чи взуття на підборах – стилістичний напрям коригувати вам. Безпрограшний варіант: широкі джинси, біла сорочка, туфлі на підборах (з гострим носком), акцентна сумка або просто шопер.

Шовкові спідниці під светри, куртки, пальта з чобітьми.

Денім. Куртки, спідниці, жакети, штани – деніму багато не буває. Найбільш носибельний — синього кольору. Особливо під класичні образи, розбавлені кежуалом.

Шляхетний глибокий коричневий. Сорочки в такому кольорі просто мастхев у гардеробі. Особливо крутий вигляд мають із денімом і в комплектах зі штанами. Обирайте сорочку з об’ємними манжетами і носіть її на випуск у піджаках.

Ковбойки. Уже стали класикою в наших гардеробах. Поєднуйте під ваш стиль – під мініспідниці, сукні, штани.

Вінтаж. Прикраси, сумки, верхній одяг – шукайте ексклюзивності. Це меседж нового сезону і фішка, яка цінується.

Високі широкі чоботи з гострим носком на тоненьких підборах. Цікаво виглядають на голих ніжках, але й панчохи ніхто не забороняв одягати.

Незвичайне взуття. Цікаві форми туфель, сміливі принти, химерні підбори – акцентуємо образи таким взуттям.

Юлія зазначає, що необхідно пам’ятати важливе правило: тренди, тенденції використовуємо лише під свій стиль, відображаючи свій характер. Тоді будь-який аутфіт буде приковувати погляди навколишніх.