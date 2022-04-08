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На благодійному концерті Massive Attack виступлять британці із Portishead: вперше з 2015 року

8 Квітня 2022, 16:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Massive Attack
Джерело: Getty Images

Фронтмен та засновник британського гурту Massive Attack – Роберт Дель Наджа організовує благодійний концерт на підтримку України.

Він отримав назву War Child benefit, і відбудеться 2 травня у Бристолі. На сцені також з’являться й інші відомі музиканти та колективи – Portishead, IDLES, Billy Nomates, Katy J Pearson, Heavy Lungs та Wilderman.

Квитки на концерт розігруватимуться в лотереї – щоб взяти в ній участь, необхідно заплатити 10 фунтів – близько 380 грн. Усі зібрані гроші з концерту підуть у фонд War Child, який допомагає потерпілим від війни дітям України. Усі, хто придбав квиток, також отримають доступ до трансляції заходу.

Подія буде знаковою для фанатів Portishead – відомо, що британський колектив не виступав наживо ще з 2015 року.

– Ми дуже раді можливості підтримати народ України, виконавши кілька пісень на цьому заході у співпраці з надзвичайною благодійною організацією War Child, – заявили учасники гурту.

Відомо, що на організованому концерті 2 травня сам гурт Massive Attack виступати не буде, через боротьбу з серйозною недугою одного з учасників. Колектив також не в змозі відіграти концерти у травні та червні 2022 року.

Раніше Massive Attack фінансово підтримали Україну на тлі війни. Вони продавали постери, отримані гроші з яких вирушали нашій країні.

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Теги
Massive Attack , Війна в Україні , Концерт
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