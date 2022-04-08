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На благотворительном концерте Massive Attack выступят британцы из Portishead: впервые с 2015 года

8 апреля 2022, 16:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Massive Attack
Источник: Getty Images

Фронтмен и основатель британской группы Massive Attack – Роберт Дель Ная организовывает благотворительный концерт на поддержку Украины.

Концерт, получивший название War Child benefit, состоится 2 мая в Бристоле. На сцене появятся известные музыканты и коллективы: Portishead, IDLES, Billy Nomates, Katy J Pearson, Heavy Lungs и Wilderman.

Биллеты на концерт будут разыгрываться в лотерее. Чтобы принять в ней участие, необходимо заплатить 10 фунтов — около 380 грн. Все собранные с концерта деньги пойдут в фонд War Child, который оказывает помощь пострадавшим от войны детям Украины. Все, кто приобрел билет, также получат доступ к трансляции мероприятия.

Событие будет знаковым для фанатов Portishead — известно, что британский коллектив не выступал вживую еще с 2015 года. 

— Мы очень рады возможности поддержать народ Украины, исполнив несколько песен на этом мероприятии в сотрудничестве с удивительной благотворительной организацией War Child, — заявили участники группы. 

Известно, что на организованном концерте 2 мая сама Massive Attack выступать не будет из-за борьбы с серьезным недугом одного из участников группы. Коллектив также не в состоянии отыграть концерты в мае и июне 2022 года.

Ранее Massive Attack уже финансово поддержали Украину на фоне войны. Они продавали постеры, вырученные деньги с которых отправлялись нашей стране.

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Теги
Massive Attack , Війна в Україні , Концерт
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