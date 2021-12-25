Миру і добра: Верещук, Сумська і Цибульська привітали українців із прийдешнім Новим роком

До Нового року залишилися лічені дні, і відомі українські жінки вирішили привітати всіх із наступаючими святами.

Віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що навіть у державні вихідні не планує відпочивати, оскільки головним подарунком повинен бути мир в Україні.

– Я дуже хочу, щоб був мир, щоб люди не страждали, перетинаючи КПВВ і маючи величезні бар’єри, які створює Росія. Я дуже хочу, аби врешті ті, хто розпочав міжнародний збройний конфлікт, зрозуміли – мир має перемагати. Я дуже хочу, аби в наступному році було більше людяності.

Також Ірина Верещук зазначила, що не збирається покидати Україну на період свят і продовжуватиме виконувати свою роботу.

Відома українська актриса театру та кіно Ольга Сумська разом із чоловіком Віталієм Борисюком поділилася, що з настанням зими уже відчула святкову атмосферу навколо.

Вдома зіркова пара вже прикрасила декілька ялинок – по одній у кожній кімнаті. Ольга Сумська закликала усіх не забувати, що новорічні свята здатні повертати кожного з нас у дитинство.

– Бажаємо і нам, і вам міцного здоров’я та імунітету проти усіх негод і негативу. А Україні – тільки миру, достатку і благополуччя. Щоб наші діти все своє життя відчували радість та щастя, і обов’язково ділилися цим зі своїми нащадками.

Співачка та телеведуча Ольга Цибульська разом зі своїм маленьким сином Нестором, який незабаром святкуватиме свій сьомий день народження.