Мира и добра: Верещук, Сумская и Цыбульская поздравили украинцев с наступающим Новым годом

До Нового года остались считанные дни, и известные украинские женщины решили поздравить всех с наступающими праздниками.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что даже в государственные выходные не планирует отдыхать, поскольку главным подарком должен быть мир в Украине.

— Я очень хочу, чтобы был мир, чтобы люди не страдали, пересекая КПВВ и имея огромные барьеры, которые создает Россия. Я очень хочу, чтобы наконец те, кто начал международный вооруженный конфликт, поняли – мир должен побеждать. Я очень хочу, чтобы в следующем году было больше человечности.

Также Ирина Верещук отметила, что не намерена покидать Украину на период праздников и будет продолжать выполнять свою работу.

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком поделилась, что с наступлением зимы ощутила праздничную атмосферу вокруг.

Дома звездная пара уже украсила несколько елок – по одной в каждой комнате. Ольга Сумская призвала всех не забывать, что новогодние праздники способны возвращать каждого из нас в детство.

— Желаем и нам, и вам крепкого здоровья и иммунитета против всех невзгод и негатива. А Украине – только мира, достатка и благополучия. Чтобы наши дети всю свою жизнь испытывали радость и счастье и обязательно делились этим со своими потомками.

Певица и телеведущая Ольга Цыбульская поздравила украинцев вместе со своим маленьким сыном Нестором, который скоро празднует свой седьмой день рождения.