Милися в родичів і спали на вокзалі: 5 українських зірок, які вирвалися з бідності

Мрії збуваються у тих, хто не боїться працювати і точно знає, чого прагне. Як Катерина Павленко опинилася на будівництві, чому Андре Тан спав на вокзалі та через що довелося пройти Андрію Данилку, Ігорю Ласточкіну та Аллі Костромічовій на шляху до успіху? Історії зірок, які вирвалися з бідності, читайте в матеріалі.

Андрій Данилко

Родина Данилка ледве зводила кінці з кінцями. Батько пив, через що згодом помер, а мати працювала на заводі у три зміни.

Данилко згадує, грошей не вистачало навіть на їжу, а митися ходили до родичів, бо зручностей у кімнаті не було.

Жадаючи слави, Данилко зібрав перший образ Сердючки зі старого гардероба матері, і пішов на сцену за гонорар у 5 грн.

Андре Тан

Аби збудувати успішну кар’єру дизайнера Андре Тан поїхав із дому в 17 років. На шляху до мрії його не зупинили навіть злидні.

Модельєру доводилося спати на вокзалі, а з їжі перебивався лише тим, що передавала з села мама. Переважно це була картопля.

– Я її постійно смажив. Вона перед моїми очима як бідні студентські роки. Я досі не їм картоплю. Я їм пюре, а смажену точно ні, – зізнається Андре Тан.

Катерина Павленко

Солістка українського гурту Go-A Катерина Павленко самостійно заробляла на життя із 12 років. Зірка мала город, тож можна було посадити та згодом продати петрушку чи вишні. А від продажу відра абрикос Павленко могла спокійно купити все необхідне для школи.

Щасливе дитинство співачки розділилося на до і після у 6 років, коли помер дідусь. Родичі почали ділити майно, а Катю з мамою серед ночі вигнали на вулицю.

Саме тоді, за словами Павленко, почалася епопея із постійними походами по друзях і зніманням квартир.

– Я постійно пропускала школу. Це тягнулося до моменту, коли мама взагалі лишилася без грошей, в неї опустилися руки. Так я опинилася на будівництві, – розповідає співачка.

Ігор Ласточкін

Сім’я гумориста Ігора Ласточкіна жила дуже бідно. Грошей не було ані на оплату комуналки, ані на новий одяг, і ледь – на їжу. Тим часом на випивку батькові вистачало завжди.

– У домі робив безлад, міг привести бомжа, – згадує Ласточкін.

Аби допомогти родині, змалечку Ігор працював за всіх – офіціантом, вантажником, прибиральником.

Алла Костромічова

Відома українська модель нині співпрацює зі світовими брендами, втім малечею про таке навіть мріяти не могла. У 13 років Алла втратила батька, а вся сім’я – годувальника.

Тоді через безгрошів’я Алла доношувала після батька куртку та відбивалася від цькування однолітків.

Внутрішній стержень і бажання вирватися з бідності Костромічова сьогодні називає важелями свого успіху.