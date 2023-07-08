Мылись у родственников и спали на вокзале: 5 украинских звезд, которые вырвались из бедности

Мечты сбываются у тех, кто не боится работать и точно знает, чего хочет. Как Екатерина Павленко оказалась на стройке, почему Андре Тан спал на вокзале и через что пришлось пройти Андрею Данилко, Игорю Ласточкину и Алле Костромичевой на пути к успеху? Истории звезд, которые вырвались из бедности, читайте в материале.

Андрей Данилко

Семья Данилко едва сводила концы с концами. Отец пил, из-за чего впоследствии умер, а мать работала на заводе в три смены.

Данилко вспоминает, денег не хватало даже на еду, а мыться ходили к родственникам, потому что удобств в комнате не было.

Жаждая славы, Данилко собрал первый образ Сердючки из старого гардероба матери и пошел на сцену за гонорар в 5 грн.

Андре Тан

Чтобы построить успешную карьеру дизайнера, Андре Тан уехал из дома в 17 лет. На пути к мечте его не остановила даже нищета.

Модельеру приходилось спать на вокзале, а из еды перебивался только тем, что передавала из села мама. В основном это была картошка.

— Я ее постоянно жарил. Она перед моими глазами как бедные студенческие годы. Я до сих пор не ем картошку. Я ем пюре, а жареную точно нет, — признается Андре Тан.

Екатерина Павленко

Солистка украинской группы Go-A Екатерина Павленко самостоятельно зарабатывала на жизнь с 12 лет. У звезды был огород, поэтому можно было посадить и затем продать петрушку или вишни. А от продажи ведра абрикос Павленко могла спокойно купить все необходимое для школы.

Счастливое детство певицы разделилось на до и после в 6 лет, когда умер дедушка. Родственники начали делить имущество, а Катю с мамой среди ночи выгнали на улицу.

Именно тогда, по словам Павленко, началась эпопея с постоянными походами по друзьям и съемом квартир.

— Я постоянно пропускала школу. Это тянулось до момента, когда мама вообще осталась без денег, у нее опустились руки. Так я оказалась на стройке, — рассказывает певица.

Игорь Ласточкин

Семья юмориста Игоря Ласточкина жила очень бедно. Денег не было ни на оплату коммуналки, ни на новую одежду, едва хватало на еду. В то же время на выпивку у отца деньги были всегда.

— В доме делал беспорядок, мог привести бомжа, — вспоминает Ласточкин.

Чтобы помочь семье, с детства Игорь работал за всех — официантом, грузчиком, уборщиком.

Алла Костромичева

Известная украинская модель сейчас сотрудничает с мировыми брендами, но будучи ребенком, о таком даже мечтать не могла. В 13 лет Алла потеряла отца, а вся семья — кормильца.

Тогда из-за безденежья Алла донашивала после отца куртку и отбивалась от травли сверстников.

Внутренний стержень и желание вырваться из бедности Костромичева сегодня называет рычагами своего успеха.