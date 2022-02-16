Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечают новый государственный праздник – День единения. По случаю этой даты звезды решили публично поддержать украинцев и напомнить о своей любви к Родине.

Актриса Наталка Денисенко в День единения обратилась ко всем гражданам Украины и отметила, что нам нечего бояться. Она подчеркнула, что любовь и справедливость обязательно победят.

– Я могу сказать, что я со своей страной – от рождения и до конца! И я чувствую такую ​​силу в своих словах. Мне даже ничего не страшно! История всегда идет по кругу. И чужая власть снова хочет по старинке, но энергии мира меняются, и жить по старинке невозможно. Потому что сейчас может побеждать только любовь и справедливость. Поэтому я понимаю, и вам напоминаю: бояться нечего! За каждым из нас стоит такая сила рода! И если каждый из нас будет испытывать эту силу, то поймет, что все случается в нашей жизни только наилучшим образом! – написала Наталка.

Публично поддержать всех украинцев решил артист Алексей Потапенко. Он уверен, что мы с гордостью сможем пережить эти непростые времена, если объединимся вместе.

– На нашу судьбу выпало много испытаний и нам будет о чем рассказать нашим внукам.

В трудные времена нашей истории мы всегда находили силы, чтобы объединиться ради нашего будущего. Поэтому и существует такой народ, такая нация и такое государство! Я уверен, что мы с гордостью переживем и эти непростые времена! Только вместе! Нам нужна поддержка всех украинцев на Земле! – написал Потап.

Телеведущий Руслан Сеничкин обнародовал фото, на котором можно увидеть Софийский собор и сине-желтый флаг Украины.

— Доброе утро! Объединяемся, – лаконично написал Руслан.

По случаю праздника певица Светлана Тарабарова презентовала трек Заспокой мене. Артистка призналась, что перенесла релиз трека именно в День единения для того, чтобы успокоить украинцев и напомнить о самых важных вещах в жизни.

– Послушайте и обнимите родных. Я с вами, все будет хорошо! Эта песня подарит надежду и напомнит о самых важных вещах, – сказала Тарабарова.

Жена украинского артиста Дмитрия Монатика в День единения поделилась фото, на котором позируют ее сыновья Даниил и Платон. Мальчики также поддержали Украину, надев синие и желтые худи.

— Доброе утро! UA вместе, – написала Ирина Монатик.

Телеведущая Леся Никитюк в День единения процитировала стихотворение Тараса Шевченко и призналась, что в каждом путешествии ее талисманом является маленький украинский флаг.

– Сегодня День единения, и я хочу напомнить, что мы сильная нация! Нашей силе духа можно только позавидовать! Всем мирного неба над головой и позитивом! – написала Леся.

Телеведущий Григорий Решетник поделился семейным фото с сине-желтым флагом.

– Пусть наши детки всегда улыбаются и радуются жизни! Объединяемся! – написал Решетник.

Напомним, что указ о праздновании Дня единения президент Владимир Зеленский подписал 14 февраля. Глава государства призывает в этот день вывешивать национальные флаги и прикреплять к одежде сине-желтые ленты.

Согласно указу, сегодня будет поднят Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах, исполнен в 10.00 Государственный Гимн Украины, а дипломатические учреждения Украины за рубежом проведут имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку украинцев.