Зірка Теорії великого вибуху Кейлі Куоко та американський актор Том Пелфрі вперше стали батьками. Акторка народила доньку.

Радісною новиною новоспечені батьки поділилися у своїх Instagram. Вони не стали приховувати ні зовнішність, ні ім’я дівчинки, яку назвали Матильдою. Малятко з’явилося на світ 30 березня.

– Представляємо вам Матильду Кармін Річі Пелфрі, нове світло в нашому житті! Ми щасливі і вдячні за це маленьке диво. Дякуємо лікарям, медсестрам, родині та друзям, які дуже допомогли нам в останні кілька днів. Ми благословенні до божевілля. Том Пелфрі, не думала, що зможу закохатися в тебе ще більше, але закохалася, – написала 37-річна Куоко.

Зі свого боку 40-річний Том сказав, що його серце сповнене любові та вдячності.

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– Нескінченно вдячний за силу і хоробрість моєї другої половинки і найкращого друга Кейлі Куоко. Ти неймовірна, – наголосив Пелфрі.

Про те, що Кейлі і Том перебувають у стосунках, стало відомо в травні 2022 року, вже в жовтні того ж року вони оголосили про те, що чекають на дитину.