Звезда Теории большого взрыва Кейли Куоко и американский актер Том Пелфри впервые стали родителями. Актриса родила дочь.

Радостной новостью новоиспеченные родители поделились в своих Instagram. Они не стали скрывать ни внешность, ни имя девочки, которую назвали Матильдой. Малышка появилась на свет 30 марта.

— Представляем вам Матильду Кармин Ричи Пелфри, новый свет в нашей жизни! Мы счастливы и благодарны за это маленькое чудо. Спасибо врачам, медсестрам, семье и друзьям, которые очень помогли нам в последние несколько дней. Мы благословлены до безумия. Том Пелфри, не думала, что смогу влюбиться в тебя еще больше, но влюбилась, — написала 37-летняя Куоко.

В свою очередь 40-летний Том сказал, что его сердце полно любви и благодарности.

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— Бесконечно благодарен за силу и храбрость моей второй половинки и лучшего друга Кейли Куоко. Ты невероятная, — подчеркнул Пелфри.

О том, что Кейли и Том состоят в отношениях, стало известно в мае 2022 года, уже в октябре того же года они объявили о том, что ждут ребенка.