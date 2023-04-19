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Ми на тебе чекали: Світлана Тарабарова втретє стала мамою

19 Квітня 2023, 17:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Світлана Тарабарова стала мамою

Співачка Світлана Тарабарова втретє стала мамою. Виконавиця народила доньку.

Радісною новиною вже багатодітна мама поділилася у своєму Instagram, зазначивши, що вони дуже чекали на появу малятка. Світлана оприлюднила фото з лікарняного ліжка, на якому вона зображена з донькою, ім’я якої поки що невідоме.

– Ти прийшла в цей світ у найважчі часи нашої історії. Але ми дуже мріємо, щоб ти росла в мирі, а слово війна ти чула тільки на уроках історії… Рости здоровою, щасливою, в любові. Твої нескінченно втомлені, але настільки ж нескінченно щасливі батьки, – написала під знімком Тарабарова.

Також вона повідомила, що зріст дівчинки – 54 см, а вага – 3 830 г.

Про те, що Світлана Тарабарова чекає на третю дитину стало відомо в листопаді 2022 року. Тоді вона поділилася кадром, на якому постала з позитивним тестом на вагітність.

Разом із чоловіком Олексієм Бондарем вони вже виховують сина Івана і доньку Марію.

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