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Фото Персоны

Мы тебя ждали: Светлана Тарабарова в третий раз стала мамой

19 апреля 2023, 17:18
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Світлана Тарабарова стала мамою

Певица Светлана Тарабарова в третий раз стала мамой. Исполнительница родила дочь.

Радостной новостью уже многодетная мама поделилась в своем Instagram, отметив, что они очень ждали появление малышки. Светлана обнародовала фото с больничной койки, на котором она изображена с дочерью, имя которой пока неизвестно.

— Ты пришла в этот мир в самые тяжелые времена нашей истории. Но мы очень мечтаем, чтобы ты росла в мире, а слово война ты слышала только на уроках истории… Расти здоровой, счастливой, в любви. Твои бесконечно уставшие, но столь же бесконечно счастливые родители, — написала под снимком Тарабарова.

Также она сообщила, что рост девочки — 54 см, а вес — 3 830 г.

О том, что Светлана Тарабарова ждет третьего ребенка стало известно в ноябре 2022 года. Тогда она поделилась кадром, на котором предстала с положительным тестом на беременность.

Вместе с супругом Алексеем Бондарем они уже воспитывают сына Ивана и дочь Марию.

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