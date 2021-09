Легендарная шведская группа ABBA представила две новые песни впервые за 39 лет. Также музыкальный коллектив анонсировал выход нового альбома Abba Voyage.

ABBA выпустила два новых трека — I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down.

Премьеру фортепианной баллады I Still Have Faith in You сопровождает динамичный видеоряд, созданный из старых кадров с выступлений ABBA и снимков группы.



Второй сингл Don’t Shut Me Down более ритмичный и сопровождается лирическим видео, в котором анимацией появляется текст песни.



Кроме того, поклонников группы ждет еще одна радостная новость — ABBA анонсировала новый альбом, который выйдет уже этой осенью. Он будет представлен 5 ноября и состоять из 10 треков.

Также ожидается виртуальный тур музыкального коллектива, который начнется 27 мая 2022 года в Лондоне.

Всемирно известная группа ABBA была создана в 1972 году в Стокгольме. Музыкальный коллектив обрел большую популярность и стал одним из самых успешных за всю историю поп-музыки.

За время своей карьеры группа выпустила восемь студийных альбомов, также на их счету — победа на международном музыкальном конкурсе Евровидение 1974.

Свой последний трек коллектив выпустил в 1982 году — Thank You For The Music.

Ранее мы писали, что ABBA создала официальный аккаунт в TikTok, на который за первые сутки подписалось более 450 тыс. человек.

По данным платформы, их музыка была наиболее востребованной среди пользователей сервиса.