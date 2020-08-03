У Санкт-Петербурзі заарештували Марину Кохал – дружину розчленованого репера Енді Картрайта (Олександра Юшка) без права на внесення застави.
24-річна вдова пробуде в СІЗО до 30 вересня.
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Протягом цього часу слідчі проведуть детальне розслідування: правоохоронці переконані, що знайдуться докази у вбивстві 30-річного чоловіка.
Незважаючи на СІЗО, Марина Кохал залишається підозрюваною у вбивстві, і наразі доведеним є факт розчленування тіла Картрайта.
Дівчина не визнає своєї вини у вбивстві чоловіка та повторює слова адвоката – смерть Енді Картрайта була природною.
Смерть Енді Картрайта
Репер Енді Картрайт помер у віці 30 років в Санкт-Петербурзі 30 липня.
Про його смерть повідомила дружина (яка стала головною підозрюваною) Марина Кохал.
Через адвокатів вона заявила, що Енді помер внаслідок передозування наркотиками, а тіло їй довелося розчленувати, щоб вберегти репера від пліток та поганої слави.
Натомість остання експертиза довела відсутність будь-яких наркотиків в організмі репера.
Знайомі подружжя розповідають, що останні декілька років Марина дуже захопилася езотерикою та психологією вбивств.
Останнім часом пара часто сварилася – ходили чутки, що Енді планує розлучатися з Мариною.
Джерело: 5 TV