В Санкт-Петербурге без права на внесение залога арестовали Марину Кохал — жену расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

24-летняя вдова пробудет в СИЗО до 30 сентября.

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В течение этого времени следователи проведут подробное расследование: правоохранители уверены, что найдутся доказательства в убийстве 30-летнего мужчины.

Несмотря на СИЗО, Марина Кохал остается подозреваемой в убийстве, и сейчас доказан лишь факт расчленения тела Картрайта.

Девушка не признает своей вины в убийстве мужа и повторяет слова адвоката — смерть Энди Картрайта была естественной.

Смерть Энди Картрайта

Рэпер Энди Картрайт умер в возрасте 30 лет в Санкт-Петербурге 30 июля.

О его смерти сообщила жена (которая стала главной подозреваемой) Марина любила.

Через адвокатов она заявила, что Энди умер в результате передозировки наркотиками, а тело ей пришлось расчленить, чтобы уберечь рэпера от сплетен и дурной славы.

В то же время последняя экспертиза доказала отсутствие каких-либо наркотиков в организме рэпера.

Знакомые супругов рассказывают, что последние несколько лет Марина очень увлеклась эзотерикой и психологией убийств.

В последнее время пара часто ссорилась — ходили слухи, что Энди планирует расставаться с Мариной.

Источник: 5 TV