Гітарист групи Акваріум Борис Гребенщиков випустив новий альбом Знак огня.

Його записували останні два роки на різних студіях звукозапису по усьому світу та завершили у Лондоні під час карантину.

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Альбом Знак огня став заключним у трилогії, яку група розпочала з пластинок Соль у 2014 році та Время N у 2018.

До нього увійшли пісні, які вже були оприлюднені та на які випустили кліпи – Пошел вон Вавилон, Баста-Раста, А в поле.

Окрім цього, представлені і нові сингли, зокрема Не судьба, Вечное возвращение, Хиханьки да хахоньки та Изумрудная песня.

Наприкінці квітня цього року Борис Гребенщиков написав пісню про ізоляцію – Не выходи за дверь.

Російський поет та музикант, гітарист рок-групи Акваріум запустив музичний цикл – Подношение интересному времени. Перше відео з цього циклу з’явилось 25 березня.