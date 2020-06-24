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Музика

Борис Гребенщиков випустив новий альбом Знак огня

24 Червня 2020, 13:02 Оксана Доротюк
Борис Гребенщиков випустив новий альбом Знак огня

Гітарист групи Акваріум Борис Гребенщиков випустив новий альбом Знак огня.

Його записували останні два роки на різних студіях звукозапису по усьому світу та завершили у Лондоні під час карантину.

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Альбом Знак огня став заключним у трилогії, яку група розпочала з пластинок Соль у 2014 році та Время N у 2018.

До нього увійшли пісні, які вже були оприлюднені та на які випустили кліпи – Пошел вон Вавилон, Баста-Раста, А в поле.

Окрім цього, представлені і нові сингли, зокрема Не судьба, Вечное возвращение, Хиханьки да хахоньки та Изумрудная песня.

Наприкінці квітня цього року Борис Гребенщиков написав пісню про ізоляцію – Не выходи за дверь.

Російський поет та музикант, гітарист рок-групи Акваріум запустив музичний цикл – Подношение интересному времени. Перше відео з цього циклу з’явилось 25 березня.

Теги
Борис Гребенщиков , Музичний альбом
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