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Музыка

Борис Гребенщиков выпустил новый альбом Знак огня

24 июня 2020, 13:02 Оксана Доротюк
Борис Гребенщиков выпустил новый альбом Знак огня

Гитарист группы Аквариум Борис Гребенщиков выпустил новый альбом Знак огня.

Его записывали последние два года на разных студиях звукозаписи по всему миру и завершили в Лондоне во время карантина.

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Альбом Знак огня стал заключительным в трилогии, которую группа начала с пластинок Соль в 2014 году и Время N в 2018.

В него вошли песни, которые уже были обнародованы и на которые выпустили клипы — Пошел вон Вавилон, Баста-Раста, А в поле.

Кроме этого, представлены и новые синглы, в том числе Не судьба, Вечное возвращение, Хиханьки да хаханьки и Изумрудная песня.

В конце апреля этого года Борис Гребенщиков написал песню об изоляции — Не выходи за дверь.

Российский поэт и музыкант, гитарист рок-группы Аквариум запустил музыкальный цикл — Подношение интересному времени. Первое видео из этого цикла появилось 25 марта.

Теги
Борис Гребенщиков , Музичний альбом
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