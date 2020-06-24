Гитарист группы Аквариум Борис Гребенщиков выпустил новый альбом Знак огня.

Его записывали последние два года на разных студиях звукозаписи по всему миру и завершили в Лондоне во время карантина.

Читайте: Далай-лама выпустил первый трек из своего альбома мантр под музыку

Альбом Знак огня стал заключительным в трилогии, которую группа начала с пластинок Соль в 2014 году и Время N в 2018.

В него вошли песни, которые уже были обнародованы и на которые выпустили клипы — Пошел вон Вавилон, Баста-Раста, А в поле.

Кроме этого, представлены и новые синглы, в том числе Не судьба, Вечное возвращение, Хиханьки да хаханьки и Изумрудная песня.

В конце апреля этого года Борис Гребенщиков написал песню об изоляции — Не выходи за дверь.

Российский поэт и музыкант, гитарист рок-группы Аквариум запустил музыкальный цикл — Подношение интересному времени. Первое видео из этого цикла появилось 25 марта.