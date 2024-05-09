Бельгію на Євробаченні 2024 представляє співак і шоумен Mustii (справжнє ім’я – Томас Мустін). Він виступив у другому півфіналі з піснею Before the Party’s Over.
Що відомо про представника Бельгії Mustii на Євробаченні 2024 і про що його конкурсна пісня – далі в матеріалі.
Хто такий Mustii: біографія
33-річний Томас Мустін є не тільки співаком, а й автором, композитором і актором, відомим безліччю ролей у театрі, на телебаченні та в постановках Netflix, включно з популярними бельгійськими серіалами La Trêve, Un Petit Boulot і L’Echange des Princesses.
На його рахунку три альбоми, успішні гастролі та перемога в номінації Відкриття року на D6bels Music Awards.
У 2023 році стало відомо, що Mustii повернеться як постійний суддя на Drag Race Belgique, 2-й сезон. З цієї нагоди він здійснив свій камінгаут.
У серпні стало відомо, що музикант вирушить на Євробачення 2024. До слова, Бельгія стала першою країною, яка оголосила свого представника.
Переклад пісні Mustii – Before the Party’s Over
До закінчення вечірки
Все, чого ми жадаємо – сяяти в місячному світлі
Ми впевнені, що з дітьми все гаразд?
Чи просто прикидаємось крутими?
Дивіться, як воно згасає, час від часу буде боляче
Ще одну чарку, і мені стане добре
Ти живий доказ (О-о)
Ти все ще граєш за правилами?
Чи порушуєш їх ?
Я бачу увесь твій біль (До кінця вечірки)
У твоїх рухах
Віч-на-віч вони розказували нам про рай
Але я ледве витримую ніч
Ти теж про це думаєш? (Ой-ой)
Ти все ще граєш за правилами?
Чи порушуєш їх?
Я бачу увесь твій біль (До кінця вечірки)
У твоїх рухах
У твоїх рухах (Ой-ой-ой-ой)
Моя душа горить
Сьогодні я діятиму
Моя душа горить
Сьогодні я відірвуся
Моя душа горить
Сьогодні я діятиму
Моя душа горить
До закінчення вечірки (Моя душа горить, сьогодні я діятиму)
До кінця вечірки (Моя душа горить, сьогодні я відірвуся)
До закінчення вечірки (Моя душа, горить,сьогодні я діятиму)
До кінця вечірки (Моя душа горить, сьогодні я відірвуся)
До закінчення вечірки (Моя душа горить, сьогодні я діятиму)
До кінця вечірки (Моя душа горить, сьогодні я відірвуся)
До закінчення вечірки (Моя душа горить, сьогодні я діятиму)
До кінця вечірки (Моя душа горить, сьогодні я відірвуся)