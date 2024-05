Бельгію на Євробаченні 2024 представляє співак і шоумен Mustii (справжнє ім’я – Томас Мустін). Він виступив у другому півфіналі з піснею Before the Party’s Over.

Що відомо про представника Бельгії Mustii на Євробаченні 2024 і про що його конкурсна пісня – далі в матеріалі.

Хто такий Mustii: біографія

33-річний Томас Мустін є не тільки співаком, а й автором, композитором і актором, відомим безліччю ролей у театрі, на телебаченні та в постановках Netflix, включно з популярними бельгійськими серіалами La Trêve, Un Petit Boulot і L’Echange des Princesses.

На його рахунку три альбоми, успішні гастролі та перемога в номінації Відкриття року на D6bels Music Awards.

У 2023 році стало відомо, що Mustii повернеться як постійний суддя на Drag Race Belgique, 2-й сезон. З цієї нагоди він здійснив свій камінгаут.

У серпні стало відомо, що музикант вирушить на Євробачення 2024. До слова, Бельгія стала першою країною, яка оголосила свого представника.

Переклад пісні Mustii – Before the Party’s Over

До закінчення вечірки

Все, чого ми жадаємо – сяяти в місячному світлі

Ми впевнені, що з дітьми все гаразд?

Чи просто прикидаємось крутими?

Дивіться, як воно згасає, час від часу буде боляче

Ще одну чарку, і мені стане добре

Ти живий доказ (О-о)

Ти все ще граєш за правилами?

Чи порушуєш їх ?

Я бачу увесь твій біль (До кінця вечірки)

У твоїх рухах

Віч-на-віч вони розказували нам про рай

Але я ледве витримую ніч

Ти теж про це думаєш? (Ой-ой)

Ти все ще граєш за правилами?

Чи порушуєш їх?

Я бачу увесь твій біль (До кінця вечірки)

У твоїх рухах

У твоїх рухах (Ой-ой-ой-ой)

Моя душа горить

Сьогодні я діятиму

Моя душа горить

Сьогодні я відірвуся

Моя душа горить

Сьогодні я діятиму

Моя душа горить

До закінчення вечірки (Моя душа горить, сьогодні я діятиму)

До кінця вечірки (Моя душа горить, сьогодні я відірвуся)

До закінчення вечірки (Моя душа, горить,сьогодні я діятиму)

До кінця вечірки (Моя душа горить, сьогодні я відірвуся)

До закінчення вечірки (Моя душа горить, сьогодні я діятиму)

До кінця вечірки (Моя душа горить, сьогодні я відірвуся)

До закінчення вечірки (Моя душа горить, сьогодні я діятиму)

До кінця вечірки (Моя душа горить, сьогодні я відірвуся)

Mustii – Before the Party’s Over: відео виступу на Євробаченні 2024