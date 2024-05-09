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Mustii – Before the Party’s Over на Євробаченні 2024: біографія представника Бельгії та переклад пісні

9 Травня 2024, 23:11
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Mustii (Томас Мустин)

Бельгію на Євробаченні 2024 представляє співак і шоумен Mustii (справжнє ім’я – Томас Мустін). Він виступив у другому півфіналі з піснею Before the Party’s Over.

Що відомо про представника Бельгії Mustii на Євробаченні 2024 і про що його конкурсна пісня – далі в матеріалі.

Хто такий Mustii: біографія

33-річний Томас Мустін є не тільки співаком, а й автором, композитором і актором, відомим безліччю ролей у театрі, на телебаченні та в постановках Netflix, включно з популярними бельгійськими серіалами La Trêve, Un Petit Boulot і L’Echange des Princesses.

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На його рахунку три альбоми, успішні гастролі та перемога в номінації Відкриття року на D6bels Music Awards.

У 2023 році стало відомо, що Mustii повернеться як постійний суддя на Drag Race Belgique, 2-й сезон. З цієї нагоди він здійснив свій камінгаут.

У серпні стало відомо, що музикант вирушить на Євробачення 2024. До слова, Бельгія стала першою країною, яка оголосила свого представника.

Переклад пісні Mustii – Before the Party’s Over

До закінчення вечірки

Все, чого ми жадаємо – сяяти в місячному світлі
Ми впевнені, що з дітьми все гаразд?
Чи просто прикидаємось крутими?
Дивіться, як воно згасає, час від часу буде боляче
Ще одну чарку, і мені стане добре
Ти живий доказ (О-о)

Ти все ще граєш за правилами?
Чи порушуєш їх ?
Я бачу увесь твій біль (До кінця вечірки)
У твоїх рухах

Віч-на-віч вони розказували нам про рай
Але я ледве витримую ніч
Ти теж про це думаєш? (Ой-ой)

Ти все ще граєш за правилами?
Чи порушуєш їх?
Я бачу увесь твій біль (До кінця вечірки)
У твоїх рухах
У твоїх рухах (Ой-ой-ой-ой)

Моя душа горить
Сьогодні я діятиму
Моя душа горить
Сьогодні я відірвуся
Моя душа горить
Сьогодні я діятиму
Моя душа горить

До закінчення вечірки (Моя душа горить, сьогодні я діятиму)
До кінця вечірки (Моя душа горить, сьогодні я відірвуся)
До закінчення вечірки (Моя душа, горить,сьогодні я діятиму)
До кінця вечірки (Моя душа горить, сьогодні я відірвуся)
До закінчення вечірки (Моя душа горить, сьогодні я діятиму)
До кінця вечірки (Моя душа горить, сьогодні я відірвуся)
До закінчення вечірки (Моя душа горить, сьогодні я діятиму)
До кінця вечірки (Моя душа горить, сьогодні я відірвуся)

Mustii – Before the Party’s Over: відео виступу на Євробаченні 2024

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Джерело
Eurovision
Теги
Євробачення Бельгія
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