Український мультфільм Мавка. Лісова пісня зібрав майже 25 млн грн за перший вікенд. Так, картину подивилося майже 190 тис. глядачів.

Статистикою поділилися в ДержКіно України.

– Покази тривають! Приходьте всією сім’єю, щоб поринути в магічний Ліс і вирушити в незабутні пригоди разом із фентезійними героями, – додали в органі влади.

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Нагадаємо, що картина створена за мотивами драми-феєрії Лесі Українки Лісова пісня. Робота продовжує поширюватися по всьому світу – права на її показ продали у понад 80 країн світу, і переговори досі тривають.

Над мультфільмом працювали цілих сім років, і донині це найдорожчий мультфільм українського виробництва – він обійшовся у 187,2 млн грн. З них держава виділила всього 49,5 млн. І хоча в оригінальній розповіді фінал може багатьох засмутити, для мультфільму сюжет вирішили злегка змінити, щоб дітям сподобалася кінцівка. Рецензія на Мавка. Лісова пісня доступна на Фактах ICTV.

На тих, хто тільки збирається подивитися мультфільм, чекає приємний сюрприз. Героїв озвучували українські зірки – головну героїню озвучить акторка Наталка Денисенко, її коханого Лукаша – співак Артем Пивоваров.