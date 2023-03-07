Украинский мультфильм Мавка. Лесная песня собрал почти 25 млн грн за первый уикенд. Так, картину посмотрело почти 190 тыс. человек.

Статистикой поделились в ГосКино Украины.

— Показы продолжаются! Приходите всей семьей, чтобы окунуться в магический Лес и отправиться в незабываемые приключения вместе с фэнтезийными героями, — добавили в органе власти.

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Напомним, что картина создана по мотивам драмы-феерии Леси Украинки Лесная песня. Работа продолжает распространяться по всему миру — права на ее показ продали в более 80 стран мира, и переговоры еще продолжаются.

Над мультфильмом работали целых семь лет, и на сегодня это самый дорогой мультфильм украинского производства — он обошелся в 187,2 млн грн. Из них государство выделило всего 49,5 млн. И хотя в оригинальном повествовании финал может многих расстроить, для мультфильма сюжет решили слегка изменить, чтобы детям понравилась концовка. Рецензия на Мавка. Лесная песня доступна на Фактах ICTV.

Тех, кто только собирается посмотреть мультфильм, ждет приятный сюрприз. Героев озвучивали украинские звезды — главную героиню озвучит актриса Наталка Денисенко, ее возлюбленного Лукаша — певец Артем Пивоваров.