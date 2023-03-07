Мультфільм Мавка. Лісова пісня покажуть у понад 80 країнах світу – міжнародний трейлер

Український анімаційний мультфільм Мавка. Лісова пісня незабаром з’явиться на великих екранах і стримінгових платформах в усьому світі. Його покажуть у понад 80 країнах. На честь цього творці стрічки презентували міжнародний трейлер Мавки.

Мавку зможуть побачити жителі країн Європи, Близького Сходу, США, Латинської Америки, а також Канади, Австралії, Новій Зеландії та багатьох інших територіях. Понад 50 із них уже визначилися з точними датами кінопрем’єри на великих екранах, решта – погодять їх пізніше.

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Так, 26 лютого провели допрем’єрний показ Мавки в Саудівській Аравії в Ер-Ріяді. Він зібрав чимало місцевої та закордонної публіки.

Цей захід передував виходу мультфільму в країнах Близького Сходу (Бахрейн, Катар, Йорданія, Кувейт, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ємену тощо) та Північної Африки (Алжир, Єгипет, Лівія, Марокко, Судан, Туніс, Західна Сахара тощо), який стартував 2 березня. 5 березня такий показ відбувся у Абу-Дабі.



29 березня широкий національний кінотеатральний прокат Мавки розпочнуть у Франції, цього ж дня стартують покази у Бельгії.

Квітень Берегиня лісу проведе у Новій Зеландії та Австралії – з 6 числа, Нідерландах – з 19-го, Італії – з 20-го, Хорватії, Боснії і Герцеговині, Албанії, Македонії та Косово – з 27-го, Андоррі та Іспанії – з 28-го, а також у В’єтнамі – з 29-го.

4 травня прем’єра анімаційної стрічки відбудеться в Угорщині та Португалії, 12 травня – в Румунії. Влітку глядачі побачать мультфільм у Сербії та Чорногорії – 29 червня, а також у Польщі, Естонії, Латвії і Литві – 14 липня. На великих екранах Туреччини Мавка вийде 25 серпня.

Згодом стане відомий графік прем’єр на території США та Канади, країнах Латинської Америки, а також у Південній Кореї, Монголії, Великій Британії, Чехії, Словаччині, Болгарії, Кіпрі, Греції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції та інших країнах.

Нагадаємо, що Мавка. Лісова пісня створена за мотивами драмі-феєрії Лесі Українки, а також на образах зі слов’янських легенд і міфів.