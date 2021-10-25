Старшую дочь Оли Поляковой, 16-летнюю Машу, прооперировали в одной из столичных клиник. Девушка оказались в больнице из-за резкой боли в животе.

После результатов УЗИ и полного обследования организма врачи сказали, что Маше требуется немедленное хирургическое вмешательство.

— У Маши была срочная ситуация, ее прооперировали. Было очень страшно, потому что такие вещи происходят неожиданно. У нее очень сильно болел живот на протяжении двух дней, и мы не знали, что это происходит. Когда посмотрели на УЗИ — ее срочно забрали оперировать, — рассказала Оля Полякова.

Певица призналась, что сейчас Маша идет на поправку и уже чувствует себя намного лучше.

— Но к бабке надо сходить, чтобы слизать со лба, — шутливо сказала артистка.

Ранее Маша Полякова поделилась видео из больничной палаты. В кадре девушка лежит на кровати, а к ней присоединены различные медицинские аппараты.

Недавно Машу Полякову раскритиковали за песни с бранными словами.

Летом девушка выступила со своей группой Швы, на концерт пришли друзья молодых исполнителей, блогеры и звездная мама солистки.

16-летняя Мария во время выступления исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек с бранными словами Мне пох*й на твои советы, который вызвал волну хейта в адрес юной исполнительницы.