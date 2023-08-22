Український телеведучий Юрій Горбунов розповів, що думає про рішення Олега Винника перечікувати війну в Німеччині, а також поміркував про реакцію його фанатів. Шоумен зізнався, що співпрацював із Винником до війни, але це був непростий процес.

Юрій запросив Олега взяти участь у створенні одного зі своїх фільмів, але той погодився не одразу.

– Ми вже співпрацювали – він знімався у Скажене весілля і співав разом з Олексієм. Хоча Олег від самого початку важко йшов на контакт – спочатку не хотів зніматися, адже переживав за репутацію. Утім, він погодився, і не пошкодував, – додав Горбунов в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Шоумен також поміркував про реакцію фанатів Винника на його можливе повернення в Україну – доволі складно сказати, як до артиста ставитимуться.

– Можливо, що його приймуть “вовчиці” і зрадіють поверненню. Адже коли немає новин, то й обговорювати нічого – навіть хейт і критика з’являється тільки після якихось дій. Мені здається, навіть якщо ти стаєш на граблі, потрібно все одно щось робити, – поділився думками Горбунов.

Утім, і дії самого ведучого подобаються далеко не всім. Нещодавно Горбунов відповів на скандал навколо курорту в Іспанії, де шоумен нібито відпочивав. Юрій відповів, що це наклеп, за який доведеться просити вибачення тим, хто цю інформацію поширював.