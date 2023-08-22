Украинский телеведущий Юрий Горбунов рассказал, что думает о решении Олега Винника пережидать войну в Германии, а также поразмышлял о реакции его фанатов. Шоумен признался, что сотрудничал с Винником до войны, но это был непростой процесс.

Юрий пригласил Олега принять участие в создании одного из своих фильмов, но тот согласился не сразу.

— Мы уже сотрудничали — он снимался в Скажене весілля и пел вместе с Алексеем. Хотя Олег с самого начала тяжело шел на контакт — сначала не хотел сниматься, ведь переживал за репутацию. Впрочем, он согласился, и не пожалел, — добавил Горбунов в интервью Алине Доротюк.

Шоумен также поразмышлял о реакции фанатов Винника на его возможное возвращение в Украину — довольно сложно сказать, как к артисту будут относиться.

— Может быть, что его примут “волчицы” и обрадуются возвращению. Ведь когда нет новостей, то и обсуждать нечего — даже хейт и критика появляются только после каких-то действий. Мне кажется, даже если ты становишься на грабли, нужно все равно что-то делать, — поделился мыслями Горбунов.

Впрочем, и действия самого ведущего нравятся далеко не всем. Недавно Горбунов ответил на скандал вокруг курорта в Испании, где шоумен якобы отдыхал. Юрий ответил, что это клевета, за которую придется просить прощения тем, кто эту информацию распространял.