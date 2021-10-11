Український актор Віталій Салій відповів на звинувачення стосовно зйомок у російському серіалі, де він грає офіцера ВМФ РФ Михайла Цвєткова.

Зокрема, він звернувся до письменниці Лариси Ніцой, яка різко висловилася про його роль.

Віталій зазначив, що всі, хто з ним хоч трохи знайомий, знають, що він публічно засуджує анексію Криму та війну на Донбасі.

– Саме тому я не знімаюся у фільмах, в яких сюжет, сценарій, кінцевий продукт чи група будь-яким чином виправдовують війну на сході України, анексію Криму, пропагують зневажливе ставлення до українців або нашої мови. Це умова моєї співпраці з будь-яким проектом, – написав він у Facebook.

Салій зауважив, що телесеріал, в якому він знявся – детектив. І в ньому немає ніякої антиукраїнської чи політичної лінії, яка б прославляла армію агресора.

– Більш того, якби ви трохи розібралися (хоча про що це я), то побачили б, що він зроблений американською Sony Pictures. Потім він довго пролежав на полиці через це, і був розкритикований за те, що знятий і спонсорований Америкою. Сюжетна ж лінія дуже проста – розслідування, – продовжив актор.

Віталій нагадав, що він не є політиком, державним службовцем або спортсменом. Його професія – актор, а це означає, що граючи ролі, він може одягнути на себе будь-яку форму.

– Хоч офіцерів третього рейху, лікаря, поліцейського, священика, військового, пожежника, ніндзі чи єнота. Кого завгодно. Може, вас це здивує, але відкрию таємницю – після цього актор не перетворюється насправді в свого персонажа. Це лише бутафорія. Надягаючи халат лікаря, я не даю клятву Гіппократа, надягаючи форму червоного генерала, я не починаю служити у військах СРСР і любити Леніна. Головне у фільмі – сенс і меседж, який він несе, – наголосив Салій.

Також він сказав, що часто буває в Росії, оскільки там живе частина його сім’ї.

– Не тільки у мене так, а й у сотнях інших українських сімей. Це не робить нас колаборантами та зрадниками. Це не дає вам права принижувати і займатися цькуванням, – підсумував актор.

Раніше ми писали, що Віталій Салій знявся у серіалі про російських військових, на що користувачі мережі відреагували неоднозначно. Зокрема, гнівний пост опублікувала письменниця Лариса Ніцой. У коментарях її підтримало чимало людей.