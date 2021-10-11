Украинский актер Виталий Салий ответил на обвинения касаемо сьемок в российском сериале, где он играет офицера ВМФ РФ Михаила Цветкова.

В частности, он обратился к писательнице Ларисе Ницой, которая резко высказалась о его роли.

Виталий заявил, что все, кто с ним хоть немного знаком, знают, что он публично осуждает аннексию Крыма и войну на Донбассе.

— Именно поэтому я не снимаюсь в фильмах, в которых сюжет, сценарий, конечный продукт или группа любым образом оправдывают войну на востоке Украины, аннексию Крыма, пропагандируют пренебрежительное отношение к украинцам или нашему языку. Это условие моего сотрудничества с любым проектом, — написал он в Facebook.

Салий отметил, что телесериал, в котором он снялся — детектив. И в нем нет никакой антиукраинской или политической линии, которая бы прославляла армию агрессора.

— Более того, если бы вы немного разобрались (хотя о чем это я), то увидели бы, что он сделан американской Sony Pictures. Потом он долго пролежал на полке из-за этого, и был раскритикован за то, что снят и спонсирован Америкой. Сюжетная же линия очень простая — расследование, — продолжил актер.

Виталий напомнил, что он не является политиком, государственным служащим или спортсменом. Его профессия — актер, а это означает, что играя роли, он может одеть на себя любую форму.

— Хоть офицеров третьего рейха, врача, полицейского, священника, военного, пожарного, ниндзи или енота. Да кого угодно. Может, вас это удивит, но открою тайну — после этого актер не превращается на самом деле в своего персонажа. Это лишь бутафория. Надевая халат врача, я не даю клятву Гиппократа, надевая форму красного генерала, я не начинаю служить в войсках СССР и любить Ленина. Главное в фильме — смысл и месседж, который он несет, — подчеркнул Салий.

Также он сказал, что часто бывает в России, поскольку там живет часть его семьи.

— Не только у меня так, но и в сотнях других украинских семей. Это не делает нас колаборантами и предателями. Это не дает вам права унижать и заниматься травлей, — подытожил актер.

Ранее мы писали, что Виталий Салий снялся в сериале о российских военных, на что пользователи сети отреагировали неоднозначно. В частности, гневный пост опубликовала писательница Лариса Ницой. В комментариях ее поддержало немало людей.