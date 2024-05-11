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Може з’їсти паску і картоплю: Даша Квіткова розкрила секрет своєї стрункої фігури

11 Травня 2024, 14:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Даша Квіткова
Джерело: Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова поділилася своїм секретом стрункої фігури. Зірка скинула майже 30 кг від своєї максимальної ваги, і тепер готова розповісти, як це зробила.

Даша Квіткова розповіла секрет своєї стрункої фігури

Так, ексклюзивно в інтерв’ю для програми Неймовірна правда про зірок на СТБ, Даша розповіла, що тренується 4-5 разів на тиждень. Втім, іноді дозволяє собі розслабитися і насолодитися різними смаколиками. Приміром, на Великдень.

– Також важливе харчування та дисципліна. Я не вживаю курку, ковбаски, копчене, картоплю, хліб. Але якщо мій організм просить, я абсолютно спокійною можу з’їсти картоплю, паску і якісь бутербродики, – зазначила Квіткова.

Блогерка вважає, що окрім покращення у фізичному плані, потрібно працювати над своїм внутрішнім станом, через що ходила на терапію з психологом.

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В інтерв’ю зірка також розповіла про поділ майна зі своїм колишнім чоловіком Микитою Добриніним. Колишня пара домовилася, що Даша продає їхній спільний будинок, і за отримані кошти одразу ж купує квартиру їхньому спільному синові Льву.

До речі, нещодавно Нікіта Добринін назвав причину розставання з Квітковою. Телеведучий зазначив, що між ними згасло кохання, а зберігати шлюб заради дитини вони не хотіли.

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Джерело
Неймовірна правда про зірок
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Даша Квіткова
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