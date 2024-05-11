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Может съесть паску и картошку: Даша Квиткова раскрыла секрет своей стройной фигуры

11 мая 2024, 14:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Даша Квіткова
Источник: Даша Квиткова

Блогер Даша Квиткова поделилась своим секретом стройной фигуры. Звезда сбросила почти 30 кг от своего максимального веса, и теперь готова рассказать, как это сделала.

Даша Квиткова рассказала секрет своей стройной фигуры

Так, эксклюзивно в интервью для программы Неймовірна правда про зірок на СТБ, Даша рассказала, что тренируется 4-5 раз в неделю. Впрочем, иногда позволяет себе расслабиться и насладиться разными вкусностями. К примеру, на Пасху.

— Также важно питание и дисциплина. Я не употребляю курицу, колбаски, копченое, картошку, хлеб. Но если мой организм просит, я абсолютно спокойной могу сїесть картошку, паску и какие-то бутербродики, — отметила Квиткова.

Блогер считает, что кроме улучшения в физическом плане, нужно работать над своим внутренним состоянием, из-за чего ходила на терапию с психологом.

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В интервью звезда также рассказала о разделении имущества со своим бывшим мужем Никитой Добрыниным. Бывшая пара договорилась, что Даша продает их общий дом, и за полученные средства сразу же покупает квартиру их общему сыну Льву.

Кстати, недавно Никита Добрынин назвал причину расставания с Квитковой. Телеведущий отметил, что между ними угасла любовь, а сохранять брак ради ребенка они не хотели.

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Источник
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