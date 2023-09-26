Дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг повідомила про погіршення здоров’я свого чоловіка, який страждає від деменції. Кохана актора заявила, що важко сказати, чи знає він про це.

Під час участі в програмі Today Емма поділилася всіма переживаннями, з якими вона стикається через хворобу Брюса. Гемінг зізналася, що їй важко сказати, чи знає її чоловік про перебіг своєї хвороби.

– Я зрозуміла, що деменція – це важко. Це важко для людини з діагнозом і для її родини. І коли лікарі кажуть, що це сімейна хвороба, це дійсно так, – зізналася кохана актора.

Емма також додала, що розповіла спільним із Віллісом донькам про хворобу батька – на сьогодні Мейбл 11 років, а Евелі – лише 8. Сама жінка зізналася, що поставлений діагноз став для неї полегшенням, адже це допомогло зрозуміти, що відбувається, і прийняти це.

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Нагадаємо, що в лютому 2023 року Брюсу Віллісу поставили діагноз – лобно-скронева деменція. На сьогодні це найпоширеніша форма деменції у людей до 60 років. Ліків для боротьби з хворобою не існує.