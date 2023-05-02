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Дружина Брюса Вілліса поділилася сентиментальним знімком із Met Gala 2009

2 Травня 2023, 16:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Вілліс
Джерело: Getty Images

Дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг поділилася сентиментальним знімком із Met Gala 2009. Супутниця актора згадала в Instagram про спільний вихід на червону доріжку на тлі проведення Met Gala 2023 1 травня.

Вілліс

На жаль, пара була відсутня цього року через погіршення здоров’я актора – в лютому у нього діагностували лобно-скроневу деменцію, після чого зірка бойовиків не з’являється на публіці.

На давніх знімках Емми та Брюса з Met Gala 2009 вони мають дуже щасливий вигляд. Примітно, що пара одружилася за 2 місяці до заходу.

Тоді темою вечора була Модель як муза: Втілення моди – Емма з’явилася в розкішній чорній сукні з дорогоцінним камінням. Актор мав дуже вдалий вигляд у класичному смокінгу.

Тепер, після точного діагнозу, дружина Вілліса показує шанувальникам, як проводить своє життя актор. Наприклад, на початку березня 2023 року він хвалив її бренд косметики, а 20 березня Емма показала, як сім’я святкує день народження 68-річного Брюса.

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Що ж до самого заходу, то Met Gala 2023 запам’ятається образами зірок. Вечір був присвячений німецькому модельєру Карлу Лагерфельду, і багато хто одягнувся в його стилі.

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