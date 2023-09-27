Артур Шурипа

1 жовтня, з нагоди Дня захисників і захисниць України, ICTV2 покаже довгоочікувану телепрем’єру – бойовик Штурм. Це перший в Україні екшн-серіал про роботу спецпризначенців.

Факти.Life поговорили про зйомки з актором Артуром Шурипою, який виконав у стрічці роль бійця Макса – фахівця з ножового та рукопашного бою і потайного проникнення.

– Артуре, наскільки важкою була підготовка до зйомок?

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– Будь-яка підготовка – це важко морально, а у випадку зі Штурмом – ще й фізично. У нас була класна каскадерська база та команда акторів, які вже вміли до нашого спільного проекту робити круті речі.

– Я ж не знав багато чого, насправді. Якщо чесно, дуже переживав через це, але хлопці всього навчили. Моєму персонажу потрібно було володіти ножем дуже вправно.

– Цього мене навчали, і досить вдало, до речі! Руки різав тільки собі, жоден партнер чи каскадер не постраждав.

– Розкажіть, як познайомилися із Сергієм Стрельниковим, що виконав у серіалу головну роль – командира групи Штурм? До того ж, він є зіркою фільму Довбуш.

– Коли ми на кастингу познайомилися зі Стрельниковим – я подивився на нього і трохи засмутився. Думав, що в проєкті буде тільки один підкачаний, а як виявилося, нас таких мінімум троє.

Усі на майданчику поставилисяз розумінням до того, що я хвилююся і мені потрібно трохи більше тренуватися, ніж іншим. Стрельников навіть приніс мені свій тренувальний ніж, щоб я з ним займався.

– Який зі знімальних днів виявився найскладнішим?

– Кожен день був складний. Особливо важко – на баржі, тому що було дуже холодно, а ми разом з Анною Адамович плавали, піднімались на цю баржу. Просто з води десь на 3 метри руками тягнулись і лізли вгору! Крім того, було дуже багато бійок, стрілянини.

– Фізично і морально це було важко, але ми з Анею впоралися.

– Додало драйву й запалу те, що там у нас була хороша драматично-любовна сцена. Режисер нам дуже круто її поставив – вже самому цікаво, що там вийшло.

– Артуре, ви раніше знімалися в бойовиках?

– У такому масштабному бойовику знімався вперше. Тут дуже багато екшену. Я кайфую від цього. Менше тексту – більше дії. Те, що треба.

– Роль складно було отримати?

– Проби – це наша робота. Немає такого поняття, як “роль отримати складно”. Це звичайна робота. Я приходжу на проби так само, як і мої колеги. І якщо ти підходиш і добре впорався – тебе затверджують. Якщо не впорався – йдеш шукаєш інший проєкт, і до цього треба нормально ставитися, а не впадати в депресію.

– У цьому проєкті мені подобається те, що у нас реально крута команда й хороша історія. Подобається, що класні партнери, з якими є про що поговорити не тільки по роботі.

– Ми можемо жартувати, сміятися, навіть іржати, як коні. Але коли треба – ми збираємося, стаємо серйозні та робимо свою роботу.

– Чим ви особливий як актор?

– Я нічим не особливий. Ми всі – звичайні люди, це просто наша робота, яку потрібно виконувати. В тебе є ціль, у тебе є завдання. Ти дієш! Будь-яка дія породжує результат. Тому я дію. Мені подобається результат, але цікавіший та смачніший сам процес.

– Процес – це неперевершений смак досвіду та поєднання поразок і перемог, які безцінні та незабутні.

– А в буденному житті я займаюся спортом, працюю на телебаченні. Мені здається, моя особливість – це те, що в мене немає рожевих окулярів на наше українське кіно й амбіції бʼють поки що, і це дуже добре. Я цілеспрямований, маю певну частку удачі. Не вживаю алкоголю, до речі. Люблю працювати в кадрі, маю сили робити це тиждень без вихідних і більше. Поки мій організм не скаже “спи” – і я засну, стоячи, а потім знову можна працювати, і так по колу.

– Чи є плани реалізувати себе за кордоном?

– Моя позиція така: якщо людина себе не може реалізувати в Україні, то за кордоном є свої люди, які так само себе реалізовують. Але англійську я вчу, вірю, що англомовні проєкти будуть знімати у нас.

– Чи вірите ви в астрологію? Чи варто сподіватися на допомогу зірок?

– Я за гороскопом – Козоріг. Звісно, що я можу багато працювати. Так, я вірю в гороскопи. В мене є навіть свій астропсихолог. Ми з ним говоримо про життя, отримую від нього поради, враховуючи зорі тощо. Всі речі, які зараз є в моєму житті, ми з нею обговорили.

– Ми просто випадково з нею познайомилися за кордоном. Поспілкувалися та поговорили про роботу, вона щось там подивилася і сказала певні речі, в які я не повірив, але вона мене здивувала.

– Але на всі сто на зорі покладатися не можна. Ти створюєш собі можливість, ти будуєш майбутнє, а зорі це цікаво, це відволікає, інколи можна на них щось спихнути, якщо не виходить, типу знову цей ретроградний Меркурій. І гороскопи, кожен ранок не читаю, але кожен четвер п’ю каву з корицею (якщо ви розумієте, про що я).

– Які враження від серіалу та команди?

– Було важко з ножами, наприклад, бо тут за короткий термін потрібно навчитися працювати зі зброєю. Це все було важко, але з огляду, що у нас хороша каскадерська база, партнери, які знаються на всьому. Ми один одного підтримуємо в цьому плані. Насправді один ти в полі – не воїн. Тут передусім командна робота і без підтримки було б дуже важко.

– Раніше я теж потрапляв у проєкти, де були хороші актори, але у Штурмі усе зійшлося: і наш гумор, і наші якісь думки, і спільні переживання, хоча ми всі тут дуже різні. Ми різні, але нас щось обʼєднує. Це Штурм нас такими зробив.

– Наприклад, Лефор на початку нашого заходу в проєкт, в період підготовки запропонував мені свою допомогу в тренуваннях з ножем та постановкою бою. Я одразу погодився. Він два метри зростом, він сильніший і з ним тренуватися – це челендж насамперед для себе. Мене це мотивувало ще більше.

– Артуре, вас впізнають?

– Так, впізнають і роблять фото інколи. Я не відмовляю у фото. Але якщо буду сидіти в закладі та їсти бургер наприклад, то зроблю фото лише після, а не під час обіду. Хоча я не підтримую ідею створення собі кумирів. У мене є люди, які надихають мене. Наприклад, мої партнери. Вони – цілий космос!