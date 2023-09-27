Артур Шурипа

1 октября, по случаю Дня защитников и защитниц Украины, ICTV2 покажет долгожданную телепремьеру — боевик Штурм. Это первый в Украине экшн-сериал о работе спецназовцев.

Факты.Life поговорили о съемках с актером Артуром Шурипой, исполнившим в ленте роль бойца Макса — специалиста по ножевому и рукопашному бою и скрытному проникновению.

— Артур, насколько тяжелой была подготовка к съемкам?

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— Любая подготовка — это тяжело морально, в случае со Штурмом – еще и физически. У нас была классная каскадерская база и команда актеров, которые уже умели до нашего совместного проекта делать крутые вещи.

— Я же не знал многого, на самом деле. Если честно, очень переживал из-за этого, но ребята всему научили. Моему персонажу нужно было владеть ножом очень ловко.

— Этому меня учили, и довольно удачно, кстати! Руки резал только себе, ни один партнер или каскадер не пострадал.

— Расскажите, как познакомились с Сергеем Стрельниковым, исполнившим в сериале главную роль — командира группы Штурм? К тому же, он является звездой фильма Довбуш.

— Когда мы на кастинге познакомились со Стрельниковым — я посмотрел на него и немного расстроился. Думал, что в проекте будет только один подкачанный, а как оказалось, нас таких как минимум трое.

Все на площадке отнеслись с пониманием к тому, что я волнуюсь, и мне нужно немного больше тренироваться чем другим. Стрельников даже принес мне свой тренировочный нож, чтобы я с ним занимался.

— Какой из съемочных дней оказался самым сложным?

— Каждый день был сложный. Особенно трудно – на барже, потому что было очень холодно, и мы вместе с Анной Адамович плавали, поднимались на эту баржу. Просто из воды где-то на 3 метра руками тянулись и лезли вверх! Кроме того, было очень много драк, перестрелок.

— Физически и морально это было трудно, но мы с Аней справились.

— Добавило драйва и запала то, что там у нас была хорошая драматично-любовная сцена. Режиссер нам очень круто ее поставил — уже самому интересно, что там получилось.

— Артур, вы раньше снимались в боевиках?

— В таком масштабном боевике снимался впервые. Здесь очень много экшена. Я кайфую от этого. Меньше текста — больше действия. То, что надо.

— Роль сложно было получить?

— Пробы — это наша работа. Нет такого понятия, как “роль получить сложно”. Это обычная работа. Я прихожу на пробы так же, как и мои коллеги. И если ты подходишь и хорошо справился — тебя утверждают. Если не справился — идешь и ищешь другой проект, и к этому надо нормально относиться, а не впадать в депрессию.

— В этом проекте мне нравится то, что у нас реально крутая команда и хорошая история. Нравится, что классные партнеры, с которыми есть о чем поговорить не только по работе.

— Мы можем шутить, смеяться, даже ржать, как лошади. Но когда надо — мы собираемся, становимся серьезными и делаем свою работу.

— В чем ваша особенность как актера?

— Я ничем не особенный. Мы все обычные люди, и это просто наша работа, которую нужно выполнять. У тебя есть цель, у тебя есть задача. Ты действуешь! Любое действие порождает результат. Поэтому я действую. Мне нравится результат, но более интересен и вкусен сам процесс.

— Процесс — это непревзойденный вкус опыта и сочетание поражений и побед которые бесценны и незабываемы.

— А в повседневной жизни я занимаюсь спортом, работаю на телевидении. Мне кажется, что моя особенность — это то, что у меня нет розовых очков на наше украинское кино и амбиции бьют пока, и это очень хорошо. Я целеустремленный, имею определенную долю удачи. Не употребляю алкоголь, кстати. Люблю работать в кадре, есть силы делать это неделю без выходных и больше. Пока мой организм не скажет спи, и я засну, стоя, а потом снова можно работать, и так по кругу.

— Есть ли планы реализовать себя за границей?

— Моя позиция такова: если человек себя не может реализовать в Украине, то за рубежом есть свои люди, которые так же себя реализовывают. Но английский я учу, верю, что англоязычные проекты будут у нас снимать.

— Верите ли вы в астрологию? Стоит ли надеяться на помощь звезд?

— Я по гороскопу — Козерог. Естественно, что я могу много работать. Так я верю в гороскопы. У меня есть даже свой астропсихолог. Мы с ним говорим о жизни, получаю от него советы, учитывая звезды и так далее. Все вещи, которые сейчас есть в моей жизни — мы об этом все с ней проговорили.

— Мы чисто случайно с ней познакомились за границей. Мы пообщались и поговорили о работе, она что-то там посмотрела и сказала определенные вещи, в которые я не поверил, но она меня удивила.

— Но на все сто на звезды полагаться нельзя. Ты создаешь себе возможность, ты строишь будущее, а звезды это интересно, это отвлекает, иногда можно на них что-то спихнуть если не получается, типа опять этот ретроградный Меркурий. И гороскопы, каждое утро не читаю, но каждый четверг пью кофе с корицей (если вы понимаете, о чем я).

— Какие впечатления от сериала и команды?

— Было трудно с ножами, например, потому что здесь за короткий срок нужно научиться работать с оружием. Это все было трудно, но учитывая, что у нас хорошая каскадерская база, партнеры, которые разбираются во всем. Мы друг друга поддерживаем в этом плане. На самом деле, один ты в поле не воин. Здесь командная работа в первую очередь и без поддержки было бы очень тяжело.

— Раньше я тоже попадал в проекты, где были хорошие актеры, но в Штурме все сошлось: и наш юмор, и наши какие-то мысли, и общие переживания, хотя мы все здесь очень разные. Мы разные, но нас что-то объединяет. Это Штурм нас такими сделал.

— Например, Лефор в начале нашего захода в проект, в период подготовки предложил мне свою помощь в тренировках с ножом и постановкой боя. Я сразу согласился. Он два метра ростом, он сильнее и с ним тренироваться — это челлендж в первую очередь для себя. Меня это мотивировало еще больше.

— Артур, вас узнают?

— Да, узнают и делают фото иногда. Я не отказываю в фото. Но если буду сидеть в заведении и есть бургер например, то сделаю фото только после, а не во время обеда. Хотя я не поддерживаю идею создания себе кумиров. У меня есть люди, которые вдохновляют меня. Например, мои партнеры. Они — целый космос!