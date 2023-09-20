ICTV покаже бойовик про спецоперації СБУ: що відомо про прем’єру Штурму

1 жовтня, з нагоди Дня захисників та захисниць України, ICTV2 покаже довгоочікувану телепрем’єру – бойовик Штурм. Це перший в Україні екшн-серіал про роботу спецпризначенців.

Це історія про роботу спеціального підрозділу СБУ Штурм, що протидіє злочинам проти нацбезпеки України. До випуску заплановано чотири серії, кожна з яких розповість про спецоперації: боротьбу з терористами, звільнення дніпровської баржі від підривників, викриття міжнародного наркотрафіку через кордон України та пошук фальшивомонетників.

Головну роль виконає зірка фільму Довбуш Сергій Стрельников. Його персонаж – командир групи, досвідчений професіонал, справжній чоловік із власними непорушними уявленнями про честь. Відсторонений від справ полковник СБУ повертається на службу, щоб створити елітний підрозділ швидкого реагування Штурм. До складу групи входять шестеро бійців, які пройшли воєнну розвідку в АТО.

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– Це кіно про вояків, які стоять на кордоні нашого спокою. Мені хотілося б, щоб молоде покоління дивилося на них і пишалося ними. Ми знімаємо кіно про українських вояків, які, на щастя, у нас є і мужньо про себе заявляють, – розповів Сергій Стрельников.

Унікальний спецпідрозділ сформували з молодих бійців, фахівців широкого профілю, які до всього ще й мають бойовий фронтовий досвід. Боєць Макс (Артур Шурипа) – фахівець з рукопашного бою і потайного проникнення, Донатас (Сергій Лефор) – універсальний солдат і снайпер, Іванка (Ганна Аламович) – фахівчиня з вибухових речовин, Галина (Олександра Епштейн) – судово-медична експертка і парамедикиня, Дум (Павло Тупіков) – технічний фахівець із кібербезпеки. Разом герої викриватимуть складні операції небезпечних терористів, і навіть злочинців світового масштабу.

Головного антагоніста серіалу Калюжного зіграв Михайло Жонін.

– Коли ми задумували серіал, поставили собі завдання, щоб наші діти гралися не в американських супергероїв, а в наших спецпризначенців Штурм. На майданчику нас консультували справжні бійці, а актори проходили з ними злагодження, тому в екшн-сценах вони правдоподібні. Тепер, коли, на жаль, багато з нас бачать, як виглядає війна зблизька, деякі сцени виглядатимуть наївно. Тепер уже актори і члени знімальної групи самі воюють. Але теми і зараз залишились ті самі, ті самі загрози, і головне, що Штурм із ними впорається! – розповіла Інесса Соболева, креативна продюсерка телеканалу ICTV.

Режисер стрічки – Заза Буадзе, відомий грузинський кінорежисер, сценарист. Він зняв популярні стрічки Мати Апостолів, Червоний, Позивний Бандерас.

Це буде перший в Україні серіал-бойовик про щоденну роботу загону спецпризначенців. Прототипом для Штурму автори серіалу обрали справжній спецпідрозділ – Центр спеціальних операцій А СБУ. Водночас події фільму є вигаданими.

Події серіалу розгортаються до повномасштабного вторгнення РФ. Сценарій стрічки є художнім вимислом, але автори фільму старалися максимально наблизити його до завдань, які стояли перед СБУ на період мирного часу.