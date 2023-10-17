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Найкращий ведучий країни: Христина Решетнік зворушливо привітала чоловіка з народинами

17 Жовтня 2023, 15:12
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Григорій Решетнік
Джерело: Григорій Решетнік

Телеведучий Григорій Решетнік 17 жовтня святкує народини – йому виповнилося 40 років. Цю дату іменинник вважає цікавою та емоційною та відзначає її із вдячністю до родини, батьків, друзів, колег та навіть незнайомців.

– Окремо хочу висловити подяку нашим захисникам і захисницям. Ви – святі для нас люди, уклінно вклоняюся та захоплююся вашою мужністю! Чим можу – допомагаю, та продовжу це робити, – зазначив Григорій у святковому пості в Instagram.

Подружжя Решетніків часто ділиться з шанувальниками своїми родинними фото. Тож і з нагоди свята дружина ведучого Христина Решетнік показала нову світлину та зворушливо привітала чоловіка з народинами.

– Ми з хлопчиками пишаємось тобою, бо ти справжній, відповідальний, затятий, ти – трудоголік, ти люблячий батько і чоловік! Ти – найкращий ведучий країни! Знай, що ми завжди за тебе горою! – запевнила Христина Решетнік.

Нагадаємо, нещодавно подружжя відсвяткувало річницю весілля та показало архівне відео. Для урочистої церемонії Решетнікі обрали дату з потрійною десяткою – 10.10.2010 року. Григорій та Христина виховують трьох синів та чекають на донечку.

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Григорій Решетнік День народження
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