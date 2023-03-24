Певица Светлана Лобода (Loboda) презентовала новый альбом, который получил название Made in U. Пластинка навеяна переживаниями и личными эмоциями исполнительницы.

В альбом вошло 14 композиций, большинство из которых лирические. Также в нем можно услышать уже известные По-українські, Два незнайомці и песню Николая Леонтовича Щедрик, которая звучит на каждом концерте благотворительного тура Светланы по всему миру. Треки записаны как на украинском языке, так и на русском.

Сейчас смотрят

Известно, что Made in U был записан Лободой всего за шесть месяцев. По ее словам, каждая песня в альбоме материализовывалась буквально из воздуха, будто молекулы личных переживаний, вплетенные в судьбы людей вокруг, диктовали ей тот или иной выбор.

— Весь этот год я будто заново училась жить, любить, слушать музыку, искать в ней то, что наиболее созвучно мне сегодняшней. Я хотела максимально оторваться от прошлого и попытаться обрести точку опоры в зыбком настоящем. Я назвала альбом Made in U чтобы еще раз подчеркнуть, как для каждого из нас важны корни и без них нам никогда не обрести крыльев, — поделилась артистка.

Добавляет, что альбом является для нее особенным, поскольку в нем ее грусть, нежность и любовь — те чувства, которые испытывала в течение последнего года.

— Он родился под влиянием огромного вдохновения и является моим самым откровенным творческим высказыванием за все годы карьеры. Я надеюсь вам понравится то, что я с такой любовью для вас создавала. В этом альбоме моя душа и сердце, — подчеркнула Светлана.

Отметим, все сборы от первого месяца прослушивания альбома будут направлены на покупку дома семье, которая лишилась своего жилья в самые первые дни войны. Речь идет о медсестре национальной детской специализированной больницы Охматдет Ирине, которая уже год проживает в самодельном вагончике со своим мужем и дочерью недалеко от родного города певицы — Ирпень.