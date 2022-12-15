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Моя черга носити плащ минула. Генрі Кавілл не повернеться до ролі Супермена

15 Грудня 2022, 12:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Генри Кавилл
Джерело: Depositphotos

Британський актор Генрі Кавілл оголосив, що не гратиме Супермена. Про це він заявив у своєму Instagram.

– Я щойно зустрівся з Джеймсом Ганном і Пітером Сафраном, і у мене сумні новини для всіх вас. Я все ж таки не повернусь до ролі Супермена. Після того, як студія оголосила про моє повернення в жовтні, цю новину повідомляти нелегко, але таке життя, – сумно написав актор.

Він додав, що поважає таке рішення творців фільму, оскільки їм належить зняти цілий всесвіт.

– Ми можемо трохи посумувати, але ми повинні пам’ятати. Супермен поруч. Все, за що він стоїть, все ще існує, і приклади, які він подає з екрану, все ще є. Моя черга носити плащ минула, але те, що уособлює Супермен, ніколи не зникне. Це була весела пригода, – підсумував Генрі.

Нагадаємо, Генрі Кавілл зіграв Супермена в декількох фільмах розширеного кіновсесвіту DC. Ще в жовтні актор говорив, що повернеться до ролі Супермена.

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Однак незважаючи на те, що Кавілл не з’явиться в ролі супергероя, режисер Джеймс Ганн підтвердив, що працює над сценарієм до нової кінострічки про Супермена. Її планують зняти про юність героя, можливо, тому і було ухвалене рішення про заміну актора.

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Джерело
The Hollywood Reporter
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Актор Супермен
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