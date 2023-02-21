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Персони

Мова – наша сильна зброя: Вакарчук розповів про лексикон маленького сина

21 Лютого 2023, 17:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Святослав Вакарчук
Джерело: Святослав Вакарчук

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів про свого маленького сина Івана. Музикант сказав, які слова у хлопчика є улюбленими в його віці 1,8.

Цим Вакарчук вирішив поділитися в Міжнародний день рідної мови, зазначивши, що українська мова наша найсильніша та найстратегічніша зброя.

Мій син Іван у свої рік і 8 місяців знає багато слів. Зараз він дуже любить говорити слова: поїзд, борсук, їжак, валіза. Але фаворити змінюються щотижня, – поділився Святослав у Instagram.

Співак додав немає нічого кращого, ніж чути, як твої діти починають говорити, тим більше, рідною мовою.

Зараз дивляться

Це щастя! До речі, ще одне улюблене слово нашого Івана. Українська мова – це чи не найсильніша наша зброя. Найбільш стратегічна так точно,  підсумував музикант.

Святослав ретельно приховує особисте життя. Він навіть не представляв публічно маму своїх дітей, про яких також рідко говорить.

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