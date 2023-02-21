Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал о своем маленьком сыне Иване. Музыкант поведал, какие слова у мальчика являются любимыми в его возрасте — 1,8.

Этим Вакарчук решил поделиться в Международный день родного языка, отметив, что украинский язык — наше самое сильное и наиболее стратегическое оружие.

— Мой сын Иван в свои 1 год и 8 месяцев знает много слов. Сейчас он очень любит говорить слова: поезд, барсук, еж, чемодан. Но фавориты меняются еженедельно, — поделился Святослав в Instagram.

Певец добавил — нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить, тем более — на родном языке.

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— Это счастье! Кстати, еще одно любимое слово нашего Ивана. Украинский язык — это едва ли не самое сильное наше оружие. Наиболее стратегическое, так точно, — подытожил музыкант.

Стоит отметить, Святослав тщательно скрывает личную жизнь. Он даже не представлял публично мать своих детей, о которых также редко говорит.