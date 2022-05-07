Російський реп-виконавець Моргенштерн (справжнє ім’я – Алішер Валєєв) потрапив до списку іноземних агентів Міністерства юстиції Росії.

Причинами такого рішення називають фінансування артиста з України, а також від ізраїльської компанії Yoola, яка відповідає за монетизацію відео на сервісі YouTube.

Окрім 24-річного музиканта, до реєстру іноагентів внесли опозиційних політиків Любов Соболь та Володимира Мілова, політолога Леоніда Гозмана, соціолога Бориса Кагарлицького, виконавчого директора Товариства захисту інтернету Михайла Климарьова, журналістів Наталі Баранову та Дениса Костянтинова.

Також Мін’юст РФ вніс до списку юридичних осіб, зокрема правозахисний проєкт Апологія, який спеціалізується на наданні юридичної допомоги затриманим на мітингах.

Зазначимо, що у списку іноземних агентів у РФ перебувають близько 400 фізичних та юридичних осіб.

Раніше Моргенштерн презентував кліп 12 з голосом одеситки, що ховається у бомбосховищі. Так музикант закликав припинити війну.

Варто додати, що реп-виконавець вже остаточно залишив Росію та переїхав до Дубая. З початку війни в Україні він виступав за мир та припинення цього жаху, але жодного разу не заявив, що війну розв’язав Путін.