Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Валеев) попал в список иностранных агентов Министерства юстиции России.

Причинами такого решения называют финансирование артиста из Украины, а также от израильской компании Yoola, которая отвечает за монетизацию видео на сервисе YouTube.

Кроме 24-летнего музыканта, в реестр иноагентов внесли оппозиционных политиков Любовь Соболь и Владимира Милова, политолога Леонида Гозмана, социолога Бориса Кагарлицкого, исполнительного директора Общества защиты интернета Михаила Климарева, журналистов Натали Баранову и Дениса Константина.

Также Минюст РФ включил в список юридические лица, в частности, правозащитный проект Апология, специализирующийся на предоставлении юридической помощи задержанным на митингах.

Отметим, что в списке иностранных агентов в РФ находятся около 400 физических и юридических лиц.

Ранее Моргенштерн презентовал клип 12 с голосом одесситки, которая прячется в бомбоубежище. Таким образом, музыкант призвал прекратить войну.

Стоит добавить, что рэп-исполнитель окончательно покинул Россию и переехал в Дубай. С начала войны в Украине он выступал за мир и прекращение этого ужаса, но ни разу не заявил, что войну развязал Путин.