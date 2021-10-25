Моргенштерн потрапив у немилість до російської влади через слова про День Перемоги

Російський виконавець Алішер Моргенштерн заявив, що не розуміє, чому в РФ досі святкують День Перемоги.

– Я взагалі не розумію ось цього свята перемоги, яка відбулася 76 років тому. З року в рік на це витрачаються мільйони, щось святкують, всім щось намагаються довести. Може, це скріпи якісь? – заявив Моргенштерн у програмі Обережно Собчак.

Репер зазначив, що Росії ні чим пишатися. Виконавець також відповів на питання, що для нього означає це свято, заявивши: Круто, молодці, але варто рухайтеся далі, робити ще перемоги.

– Згадувати щороку протягом майже століття про те, що колись тоді ви перемогли – не знаю, – додав він.

Реакція російської влади швидка. Тепер у немилість потрапив і Моргенштерн. Один з депутатів Михайло Романов вже пригрозив реперу відповідальність, бо, на його думку, у Моргенштерна немає совісті.

Моргенштерн в Україні

Концерти Моргенштерна на території України заборонені. У квітні 2021 року за поданням СБУ російський співак Алішер Валєєв (Моргенштерн) був включений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Така позиція ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, яка підтвердила, що у творчості Моргенштерна пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин.